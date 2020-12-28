 

Военного задержали в США по обвинению в убийстве троих человек

28.12.2020, 0:44, Новости дня
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Житель американского штата Флорида, 37-летний военнослужащий США Дюк Уэб арестован в штате Иллинойс по обвинению в убийстве троих человек, сообщил шеф полиции города Дэниел О’Ши.

Звонок о стрельбе в боулинг-клубе поступил в полицию города Родфорд (штат Иллинойс) вечером в субботу. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали 37-летнего Дьюка Уэбба, он не оказывал сопротивления, но, как сообщил глава городской полиции, пытался скрыть орудие преступления, передает РИА «Новости».

В результате стрельбы были убиты трое пожилых мужчин. Ранения получили 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина, передает ТАСС.

По словам О’Ши, Уэбб является жителем штата Флорида и военнослужащим Армии (сухопутных войск) США. Уэббу предъявлены обвинения в убийстве троих человек, а также в покушении на убийство еще троих.

О’Ши уточнил, что Уэбб, вероятнее всего, не планировал заранее открыть стрельбу. Он, предположительно, не был лично знаком с людьми, находившимися в помещении. О мотивах убийства информации пока не приводится.

Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован. 4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. 30 июля в Вашингтоне также произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб.  



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