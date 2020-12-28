Со супутника Capella Space сделаны сверхчеткие фотографи Земли

28.12.2020, 0:38, Новости дня

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Как сообщили представители американской компании Capella Space, с запущенного 30 августа спутника Capella-2 сделаны самые четкие изображения поверхности Земли из всех, ныне доступных для коммерческого использования.

Секрет хороших фото в том, что они сделаны при помощи радиоволн. Аппарат, установленный на спутнике, не использует спектр видимого для человеческого глаза света. Поэтому ему не мешают облака и загрязненный воздух.

Разрешение снимков составляет 2 метра на один пиксель, сообщают в компании Capella Space. Технически возможно улучшить качество фотографий, говорят специалисты. Однако и сейчас наземные объекты видно достаточно четко, чтобы разобрать отдельные детали на зданиях.