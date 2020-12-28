 

На Солнце замечены «нановспышки»

28.12.2020, 0:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Об этом явлении на Солнце было известно и ранее, но астрономы наблюдали его впервые. Так называемые «нановспышки» помогают разогревать солнечную корону, поясняют ученые.

Специалисты напоминают, что температура поверхности и нашей звезды составляет максимум 5800 градусов по Цельсию. Но с отдалением к краю короны она существенно вырастает. Местами образуется среда с температурой до полутора миллиона градусов.

Природу данного парадокса до сих пор не могут пояснить ученые. Впрочем, еще полстолетия назад появилась гипотеза о «нановспышках», которые многократно разогревают солнечную материю. До сих пор астрономы не могли наблюдать их. Проблема состоит только в том, что каждый такой энергетический выброс слишком слаб на фоне общего излучения энергии светила.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Минздрав Украины подавал запрос на выделение 296 млрд грн на медицину в проекте госбюджета на 2021 год

25.08 / Второй член совета оппозиции Белоруссии арестована на 10 суток

22.10 / Верещук: Муж дрался из-за меня. Приехал с другом на бэхе-тройке, и все так быстро произошло

25.07 / «Отдай свой год Германии» — бундесвер запустил рекламную кампанию для борьбы с дефицитом кадров

17.09 / В Германии создали алгоритм безаварийной езды на беспилотных автомашинах

29.07 / США запретили въезд в страну двум бывшим венесуэльским чиновникам

06.10 / В Брюсселе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

06.12 / Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

26.10 / В Москве стартовал финал конкурса «Лидеры России. Политика»

22.08 / Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска