На Солнце замечены «нановспышки»

28.12.2020, 0:38, Новости дня

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Об этом явлении на Солнце было известно и ранее, но астрономы наблюдали его впервые. Так называемые «нановспышки» помогают разогревать солнечную корону, поясняют ученые.

Специалисты напоминают, что температура поверхности и нашей звезды составляет максимум 5800 градусов по Цельсию. Но с отдалением к краю короны она существенно вырастает. Местами образуется среда с температурой до полутора миллиона градусов.

Природу данного парадокса до сих пор не могут пояснить ученые. Впрочем, еще полстолетия назад появилась гипотеза о «нановспышках», которые многократно разогревают солнечную материю. До сих пор астрономы не могли наблюдать их. Проблема состоит только в том, что каждый такой энергетический выброс слишком слаб на фоне общего излучения энергии светила.