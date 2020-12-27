 

В Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. СМИ сообщают о 10 погибших

27.12.2020, 23:56, Новости дня
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26 декабря в городе Эль-Убур на западе Египта произошел пожар в больнице для инфицированных коронавирусом, в результате чего погибло 10 человек. Об этом 27 декабря проинформировала со ссылкой на источник в минздраве провинции газета Al-Masry Al-Youm.

Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Местные власти выяснили, что больница частная, а все погибшие и пострадавшие – пациенты с COVID-19.

Предварительные исследования показали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в отделении интенсивной терапии.

Издание отмечает, что владельца больницы и ее директора задержали.

Телерадиокомпания CNN сообщала, что первые жертвы пожара, семь человек, погибли, надышавшись угарным газом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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