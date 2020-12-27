 

“Можно загадать желание”. К главной елке Украины вернули волшебную шляпу

27.12.2020, 23:56, Новости дня
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Возле главной елки Украины на Софийской площади в Киеве разместили волшебную шляпу, которую ранее сняли с верхушки новогоднего символа.

Об этом 27 декабря проинформировала в Facebook директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова.

“Длиннющая очередь стоит к наилучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны”, – написала она.

https://www.facebook.com/diana.popova.104/posts/10222079747975781

58-килограммовую магическую шляпу с верхушки главной елки сняли еще 13 декабря. В канун Дня святого Николая организаторы обещали заменить ее на традиционную звезду.

Православная церковь Украины (ПЦУ) выступила против такого украшения, отметив, что такой подход “вытесняет христианскую символику”. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, что “каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду, а в этом году общество увидело другой символ, не традиционный”.

Епифаний подчеркнул, что если кто-то желает изменить эти традиции, то нужно было устроить обсуждение по крайней мере на уровне Киева. Но этого не произошло, констатировал глава ПЦУ.

Организаторы праздника сразу поняли свою ошибку и отреагировали, признал Епифаний.

“Сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена и на ней будет все же традиционная звезда, которая символизирует вифлеемский свет”, – заявил предстоятель ПЦУ.

В этом году главная елка Украины впервые искусственная, ее высота – 31 м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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