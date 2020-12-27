В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 7,5 млрд грн дохода от игорного бизнеса – Гетманцев

27.12.2020, 23:56, Новости дня

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В доходной части госбюджета Украины на 2021 год предусмотрено получение 7,5 млрд грн прибыли от игорного бизнеса. Об этом 27 декабря “Радио Свобода” сообщил народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о доходах от платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей.

Гетманцев заявил, что одобряет и высоко ценит принятый Радой в 2020 году закон о легализации игорного бизнеса.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год. Доходы бюджета предусмотрены в объеме 1,084 трлн грн. Расходы госбюджета – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря. Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.