СМИ сообщили о попытках польских спецслужб завербовать белорусского дипломата

27.12.2020, 23:52, Новости дня

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Польские спецслужбы предприняли попытки завербовать белорусских дипломата и военного, сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

«Последние случаи – попытки вербовки наших дипломатов и военных. В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве», передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский телеканал.

По его данным, еще одному «кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор – стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС». «Офицер подумал и сообщил о попытках вербовки в Минск», – было заявлено в эфире телеканала.

В эфире было подчеркнуто, что белорусский «МИД по обоим фактам уже отреагировал». «Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал», – было сказано в эфире.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, в Североатлантическом альянсе создается военная группировка для захвата западной Белоруссии.

В ноябре лидер Белоруссии заявил, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава Вооруженных сил. Кроме того, президент Белоруссии предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.