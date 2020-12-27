В Чехии стартовала массовая вакцинация. Первому в стране прививку от коронавируса сделали премьер-министру

27.12.2020, 23:04, Новости дня

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 27 декабря вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По информации IDNES.cz премьер-министру сделали прививку первым в стране.

Бабиш вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech в Центральном военном госпитале Праги, отмечает издание.

Он заявил, что вакцина, поступившая вчера в страны ЕС, – это “надежда на возвращение к нормальной жизни”.

Одновременно с ним вакцинировали 95-летнего ветерана Второй мировой войны Эмили Репикову. Вакцину также сделали главе министерства здравоохранения страны Яну Блатны в больнице города Брно, на юго-востоке страны.

В странах Европейского союза, в том числе в Чехии, 27 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину недавно одобрил регулятор ЕС. Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальные вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.