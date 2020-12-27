Витренко заявил, что в Украине тарифы – не главная проблема

27.12.2020, 23:04, Новости дня

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В Украине главной проблемой являются не тарифы, а уровень зарплат. Такое мнение новоназначенный врио министра энергетики Украины Юрий Витренко выразил “24 каналу” в интервью, которое было опубликовано 25 декабря.

“Моя позиция такова: должны быть нормальные европейские правила. Если это означает повышение тарифов, то нужно такие вопросы рассматривать. Но при этом должен быть опережающий рост зарплат. Я считаю, что главная проблема – это не тарифы в Украине, а низкие зарплаты”, – сказал он.

Врио министра назвал себя “человеком рыночных взглядов”.

“Считаю, что, если все правильно сделать, страна будет успешной, а люди богаче… Поэтому если даже тарифы на электроэнергию будут выше, но при этом люди будут получать еще большую зарплату и все будет стабильно, они не будут переживать, что тарифы будут постоянно расти. Это нормальный устойчивый вариант”, – объяснил Витренко.

По его словам, в стране “большой перекос даже между частным и государственным сектором”.

“Ненормально, когда охранник в частной компании зарабатывает вдвое больше, чем государственный анестезиолог”, – отметил Витренко.

24 декабря Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. В основном тарифы выросли на 10–20%, однако некоторые предприятия подняли стоимость тепла на 30–50%.

26 декабря НАК “Нафтогаз України” сообщила о повышении цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года до 7,22 грн за м³ (с НДС и без учета стоимости распределения (доставки)). В августе эта цена составляла 3,24 грн за м³.