Стало известно имя лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards

27.12.2020, 23:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нападающий итальянского клуба “Ювентус” и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщили организаторы 27 декабря во время официального вручения премии.

На сайте премии сообщается, что Роналду набрал 38% голосов. На втором месте – нападающий “Барселоны” Лионель Месси (24%), на третьем – форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах (23%). Бывший форвард “Барселоны” Роналдиньо (14%) занял четвертое место.

Церемония награждения в 2020 году проходила в Дубае.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в “Ювентус” он играл за лиссабонский “Спортинг”, английский “Манчестер Юнайтед” и мадридский “Реал”.

Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией.