Стало известно имя лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards

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27.12.2020, 23:04, Новости дня
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Нападающий итальянского клуба “Ювентус” и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer AwardsОб этом сообщили организаторы 27 декабря во время официального вручения премии.

https://www.facebook.com/globesoccer/videos/719697412293464/

На сайте премии сообщается, что Роналду набрал 38% голосов. На втором месте – нападающий “Барселоны” Лионель Месси (24%), на третьем – форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах (23%). Бывший форвард “Барселоны” Роналдиньо (14%) занял четвертое место.

Церемония награждения в 2020 году проходила в Дубае.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в “Ювентус” он играл за лиссабонский “Спортинг”, английский “Манчестер Юнайтед” и мадридский “Реал”.

Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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