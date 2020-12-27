В 2021 году Путин будет действовать более жестко – статья The Wall Street Journal

27.12.2020, 23:04, Новости дня

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В следующем году президент РФ Владимир Путин будет стремиться усиливать свое влияние среди и подавлять оппозицию. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, обнародованном 26 декабря.

Ряд аналитиков, опрошенных изданием, высказали мнение, что Путин готовится защищаться от угроз своей власти, потому будет действовать еще более жестко.

По мнению эксперта по российской внутренней политике Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, российский президент начнет следующий год как жестокий, “не допускающий благосклонности диктатор, готовый еще больше изолировать Россию”. Он отметил, что чем больше испытаний встречается режиму Путина, тем более “суверенным” он становится.

Основательница независимого аналитического центра R.Politik Татьяна Становая считает, что принятие июльских поправок к Конституции говорит о том, что Путину удалось создать настоящий режим со своей собственной системой и Конституцией. А отравление оппозиционера Алексея Навального и последующая реакция Кремля показывает, что режим потерял способность терпеть любую критику и мирно справляться с любыми политическими рисками. Единственным способом поведения властей стали репрессии.

Аналитики отмечают, что в следующем году Кремль будет продолжать запугивать системную оппозицию, а наиболее ярких ее сторонников будет открыто подавлять.

Издание пишет, что после того, как Путин оказал поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко и выступил посредником между Арменией и Азербайджаном в конфликте по Нагорному Карабаху, он может попросить власти этих стран об ответной реакции. Например, инициировать большую интеграцию России и Беларуси.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.