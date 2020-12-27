 

Киев заявил о достаточных ресурсах для закупки вакцины от COVID

27.12.2020, 23:00, Новости дня
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Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин от коронавируса, Киев ведет соответствующую работу с европейскими государствами и международными банками, сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX», – написал Шмыгаль в Facebook.

Как сообщил премьер, в бюджете следующего года на закупку вакцин заложено почти 3 млрд гривен (более 105 млн долларов). Кроме того, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Шмыгаль рассказал, что на этой неделе Украина обсудила закупку вакцин от COVID-19 с послами G7 и Евросоюза, параллельно этот вопрос прорабатывается совместно с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком. Также, по словам премьера, Киев контактирует с США, Великобританией, Германией и Польшей, которая может стать посредником в получении вакцин из ЕС.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».



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