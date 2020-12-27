 

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

27.12.2020, 23:00, Новости дня
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За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса. 



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