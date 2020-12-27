Мнение: Работа Энтони Уорнера

27.12.2020, 22:26, Разное

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Последствия взрыва в Нэшвилле, где как утверждает следствие, подорвал свой фургон некий 63-й летни Энтони Уорнер, который якобы хотел совершить суицид таким вот необычным образом.

Есть две версии – изощренный суицид или терроризм. ФБР проводит обыск в доме Уорнера и пока окончательных выводов не делают.

Согласно показаниям свидетелей, именно из его машины до взрыва звучала запись с предупреждением о взрыве и призывами немедленно эвакуироваться.



Обыск в доме Уорнера.



Дом Уорнера был продан за месяц до взрыва.

Само собой, разгоняется волна ,что Уорнер голосовал за республиканцев и был сторонником Трампа.

Так что нельзя исключать, что эту историю используют во внутриполитической борьбе.