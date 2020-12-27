 

Нейробиологи пояснили, почему предпочитают не включать левшей в фокус-группы

27.12.2020, 22:02, Новости дня
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Оказывается, в научных экспериментах по нейробиологии, в которых принимают участие добровольцы, практически нет левшей. Ученые не отрицают этого факта. Наоборот, они подтверждают, что в нейробиологии мало вопросов, для исследования которых «сгодятся» левши.

Если вместе с правшами в фокус-группах будут участвовать и левши, то появится намного больше вариантов ответов даже на самые простые вопросы, отмечают представители науки.

В результате труднее сравнивать полученную информацию, а это только вносит путаницу в ход исследований. Как поясняют ученые, можно создавать фокус-группы исключительно из левшей. Но тогда придется исключить правшей, которых в обществе намного больше. Словом, речь идет не о каких-то неизвестных способностей левшей, а всего лишь о банальной статистике.



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