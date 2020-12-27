 

Американские ученые разработали вольтметр для измерения внутриклеточного напряжения

27.12.2020, 22:02, Новости дня
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Ученые из университета в Чикаго представили свою новую наноразработку. Речь идет о вольтметре, при помощи которого можно измерить электрическое напряжение внутри клетки живого организма.

Данный прибор позволит проводить фундаментальные исследования электрической активности клеток, уточняют специалисты.

Как известно, внутри каждой клетки имеются белки, образующие ионные каналы. Они-то и позволяют обеспечивать взаимодействие с окружающим пространством. Ученым давно известно об этом явлении, однако исследования в данном направлении требуют специальных точных приборов. Один из них, как сказано выше, уже разработан в лаборатории Чикагского университета. Он получил название Voltair.



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