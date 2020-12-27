“Предназначена для гражданина РФ”. Посол США в Москве отказался от российской вакцины от коронавируса

27.12.2020, 21:20, Новости дня

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Посол США в России Джон Салливан ответил на предложение МИД РФ привиться от коронавируса российской вакциной “Спутник V”. Об этом 27 декабря в Twitter сообщила спикер посольства Ребекка Росс.

“Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы принимать дозу “Спутник V”, предназначенную для гражданина России”, – написала она.

Дипломат отметила, что в США одобрены уже две вакцины, и подчеркнула, что препараты “уже помогают людям бороться с COVID-19 в Евросоюзе, Великобритании, Латинской Америке и США”.

Ambassador Sullivan thanks @mfa_russia for its offer of a vaccine, however would not want to take a SputnikV dose meant for a Russian citizen. We’re grateful that two US vaccines are now approved, and already helping people fight COVID-19 across the EU, UK, Latin America, and US. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020

22 декабря посольство США в России опубликовало письмо Салливана, в котором он составил список желаемых подарков на Новый год, в частности, он попросил у Санты вакцину от коронавируса.

26 декабря в МИД России предложили Салливану привиться вакциной “Спутник V”.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась серьезной критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.