 

От COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией в больнице в Киеве – Голубовская

27.12.2020, 21:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Киеве скончался инфицированный коронавирусом заведующий инфекционной реанимацией. Об этом 27 декабря в Facebook сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

“Александр Евгеньевич Артемов. Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева… COVID-19, 60 дней только реанимации. Сплошная адская боль. Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич”, – написала она.

Голубовская отметила, что врачи, “как могли, продлевали жизнь”.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1743815279112052

27 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщал в Telegram, что за последние сутки в столице COVID-19 подтвердили у 19 медиков, скончалось 15 инфицированных коронавирусом киевлян. Всего с начала эпидемии в Киеве зарегистрировано 107 204 случая COVID-19.

3 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял с трибуны Верховной Рады, что жертвами коронавирусной инфекции стали на тот момент 212 медиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

29.11 / Замглавы Офиса президента заявил, что Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти

04.12 / Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

15.12 / Экс-глава “Спецтехноэкспорта” Барбул: Уголовное производство против служебных лиц госкомпании повлияло на репутацию Украины на международном рынке

09.10 / Путин объяснил минимальное финансирование компенсации ущерба от ЧС в 2020 году

06.07 / Трамп обдумывает серию президентских указов по Китаю, промышленности и иммиграции

25.06 / Первые участки для голосования по Конституции открылись на Камчатке и Чукотке

14.08 / Россияне спешат воспользоваться рейсами на турецкие курорты

01.09 / Вопрос дня: Что такое воздушный перехват?

04.12 / Посольство РФ выразило возмущение из-за задержания журналистов в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска