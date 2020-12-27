От COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией в больнице в Киеве – Голубовская

27.12.2020, 21:20, Новости дня

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В Киеве скончался инфицированный коронавирусом заведующий инфекционной реанимацией. Об этом 27 декабря в Facebook сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

“Александр Евгеньевич Артемов. Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева… COVID-19, 60 дней только реанимации. Сплошная адская боль. Светлая память, дорогой Александр Евгеньевич”, – написала она.

Голубовская отметила, что врачи, “как могли, продлевали жизнь”.

27 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщал в Telegram, что за последние сутки в столице COVID-19 подтвердили у 19 медиков, скончалось 15 инфицированных коронавирусом киевлян. Всего с начала эпидемии в Киеве зарегистрировано 107 204 случая COVID-19.

3 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял с трибуны Верховной Рады, что жертвами коронавирусной инфекции стали на тот момент 212 медиков.