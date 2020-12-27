 

Советник главы “Роскосмоса” Сафронов сидит в одной камере с обвиненным в шпионаже украинским экс-футболистом Василенко

27.12.2020, 21:20, Новости дня
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Бывшего российского журналиста и советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова, который находился в СИЗО по обвинению в государственной измене, освободили из-под карантина после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. 

По ее словам, Сафронов вернулся в обычную камеру, и сейчас находится там с бывшим украинским футболистом Василием Василенко, которого российский суд приговорил к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже.

Литвинович назвала Василенко “хорошим соседом” и отметила, что отношения у него с Сафроновым хорошие.

https://www.facebook.com/marina.litvinovich/videos/10159004490119675/

ФСБ задержала Василенко в Москве в октябре 2019 года якобы за контрабанду. Весной 2020-го Василенко обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Российские СМИ утверждали, ссылаясь на свои источники, что Василенко пытался вывезти из РФ военное оборудование. 

Василенко с 1992-го по 2001 год играл в защите в таких украинских футбольных командах, как “Таврия” (Новотроицкое), “Торпедо” (Мелитополь) и “Дружба” (Бердянск).

Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на “одну из спецслужб НАТО”.

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, “через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами”. Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы “Роскосмоса” считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизменеОт сделки со следствием он отказался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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