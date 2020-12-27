Общество: Как проходит вакцинация россиян на границе с Китаем

27.12.2020, 21:16, Новости дня

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За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Массовая вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом.

– Пять орденов Пирогова на районную больницу. Трудно такое отыскать, правда? – спрашивает Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Бойченко – человек хабаровский, на родину вернулся недавно. Работал в клиниках Москвы, потом – в столичном департаменте здравоохранения, а новое назначение получил по итогам конкурса, объявленного правительством Хабаровского края в начале декабря. Как раз накануне начала массовой вакцинации «Спутником V» на Дальнем Востоке.

В числе первых за пределами Хабаровска вакцину получила центральная больница района имени Лазо. Как и положено, находится она в райцентре – поселке Переяславка. С весны больница в Переяславке – моногоспиталь, он же «ковидарий». С тех пор работают, по сути дела, без выходных. Вакцинацию – и ту начали в субботу, в поликлинике при больнице.

– Посмотрим, как идет процесс, подскажем, поможем, – говорит Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО. – Никого ругать не будем, потому что не за что: они огромные молодцы.

– Вакцину мы получили только вчера, – информирует Илья Арония, главный врач районной больницы района имени Лазо. – Храним в отдельной морозильной камере в прививочном кабинете.

В отдельной морозилке – минус 22 градуса. К ней добавятся такие же, но уже на больничном складе – чуть позже, когда коробок со «Спутником V» станет больше.

– Размораживаем две ампулы, – поясняет свои действия медсестра. – Достали в 9.30, поставили размораживаться на полчаса. Потом еще два часа вакцина может храниться при комнатной температуре. Одна склянка – пять доз. Если пять человек не набирается, то вакцина идет на уничтожение: вторичная заморозка недопустима.

«Известно, что пятерка является основной ячейкой нашей семейной жизни, – писал Станислав Лем в "Звездных дневниках Ийона Тихого". – Должны соединиться Дада, Гага, Мама, Фафа и Хаха. Ни к чему взаимные симпатии, ни к чему планы и мечты, если отсутствует представитель хоть одного из этих пяти полов. Такая ситуация, к сожалению, иногда встречается в жизни. Мы называем ее драмой четверки или несчастной любовью…».

Пан Станислав шутил про перспективы устройства семьи в далеких галактиках. Первое издание «Звездных дневников…» – середина 1950-х. 2020-й в прямом смысле приземлил мысль знаменитого фантаста: четверка в деле вакцинации не устроит никого. Юрий Бойченко в который раз подчеркивает: задача – составлять графики так, чтобы все пять доз уходили пациентам, а не в отходы.

Слева направо: Анна Кузнецова, Илья Арония, Юрий Бойченко

– И еще есть предложение: маркируйте время еще и прямо на флакончике, – предлагает Анна Кузнецова. – Как в журнальчике отмечаете, так и на флакончике. Удобно будет, и время экономит.

На столе в процедурной – две склянки «Спутника V», на десять доз. Выше этажом, у кабинета терапевта – первая десятка вакцинируемых в районе имени Лазо. В первую очередь – врачи и волонтеры ковид-госпиталя. Плюс работники районной администрации – из тех, кто непосредственно и постоянно общается с людьми. Ждут осмотра, в ожидании рассматривают памятки по вакцинации.

В памятке – ответ на один из главных отечественных вопросов о вакцине: «Рекомендуется… не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь в течение 3-х дней». В начале декабря промелькнула информация про 42 дня – по три недели после каждого укола. Несколько дней шли разговоры, пока академик Александр Гинцбург – руководитель института им. Гамалеи, где и придумали «Спутник V» – не поставил точку. Теперь, стало быть, и в инструкции зафиксировано.

– Лучше вообще не принимать, конечно, – замечает кто-то из врачей. – Здоровый образ жизни: не пить, не курить…

– А еще лучше – как на флюорографии: «вдохнуть и не дышать», – говорит спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД.

– Ну, про маску давно шутят, что это налог на воздух…

– Зато ИВЛ бесплатно, – отвечает в тон другой медик.

В районной больнице 16 аппаратов. Сейчас на искусственной вентиляции – пять человек. Коек 215, свободных 60 – резерв приличный. Учитывая, что «ковидных» доставляют в Переяславку из четырех районов, в том числе из дальнего Верхнебуреинского – откуда, если что, везут санитарным вертолетом.

Больница в районе им. Лазо – опорное учреждение во всем, что касается ковида, на три сотни километров. Если нужно, то можно «разгружать» и Хабаровск – как и случалось неоднократно. Переяславка – 60 км от краевого центра, но по великолепной федеральной трассе на Владивосток. Час езды – и вот он, специальный моногоспиталь, в дополнение к городским «ковидариям».

– В первую кампанию, так скажем, репетиция у нас была, – говорит главврач Илья Арония. – Весной. На пике – сорок-пятьдесят человек максимум. А вот осенью – 220 и даже 230.

– Так коек 215…

– Так по коридорам, – поясняет Илья. – Вот в октябре. Но хорошо, что весной потренировались. Сейчас не бегаем, как ошпаренные.

Сейчас у ковид-медиков в ходу уже девятый комплект рекомендаций Минздрава, ждут десятый. Кто-то вспоминает слово «калетра» – препарат против ВИЧ, которым поначалу лечили от ковида. Анна Кузнецова – о том, как весной «ловили» возвратные рейсы из Азии. Принять, протестировать, проследить, куда и кто разбежался – было и такое, чего уж там… И врачебные дискуссии вспоминают: давать – не давать антибиотики, подключать – не подключать к той же искусственной вентиляции, и когда это делать… И про местный больничный аппарат КТ вспомнили: он рассчитан на 70 сканирований в смену, но осенью доходило и до ста. За сутки.

– Отчаянные люди, – говорит Юрий Бойченко. – Пять орденов Пирогова и две медали Луки Крымского на больницу – не просто же так… Сейчас хотя бы понимаем, с чем воюем. А с вакцинацией – поглядим, на каких участках есть сложности. Обратим внимание коллег. И будем корректировать в дальнейшем.

* * *

Вакцина "Спутник V" на разморозке

На осмотре и заполнении анкеты – Ольга, первая из десятки ожидающих укола.

– Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19, – произносит терапевт, глядя в карту Ольги, – проводится в два этапа. Сейчас – первичная, первым компонентом, через 21 день будет второй компонент. Требуются анкета пациента, подписанное согласие. В анкете отражены аллергии, хронические заболевания, жалобы, результат измерения температуры, сатурация. Общий опрос – болел ли коронавирусом, была ли вакцинация: грипп или пневмококковая инфекция.

– А если была вакцинация против гриппа?

– Это приветствуется, – поясняет Анна Кузнецова. – Но должен пройти месяц.

– Кстати, тут могут быть накладки, – признает главврач Арония. – Мы до 15 декабря кололи грипп.

Стало быть, это придется учесть, составляя пятерки «на ковид».

– Доктор, – спрашивает Кузнецова, – а если пациент – ваш коллега, который работает в ковидном госпитале и не исключает контакта, то как он обследуется?

– Иммунохроматография. Экспресс-тест на антиген…

Чем антиген отличается от антител, кажется, за год выучили все. Разве что на всякий случай можно напомнить, что это две диаметрально противоположные вещи. Антиген – это значит, что человек либо переболел только что, либо еще болеет. Есть антиген – значит, прививаться пока не стоит. Надо вылечиться.

Тесты в больнице района имени Лазо медики проходят централизованно и согласно предписаниям. Но перед вакцинацией, напоминает главный инфекционист Кузнецова, отдельный тест необходим.

– Коллеги, минутку внимания, пожалуйста. У нас с вами пациент заполняет анкету, да? – спрашивает Анна. – Он ставит галочку, что был в контакте с коронавирусом. И более того, мы с вами четко представляем, что все ваши медики, в стационаре и поликлинике, в таком контакте были… Значит, перед иммунизацией они все должны пройти антигенный тест. Надо организовать кабинет типа процедурного, прямо здесь – чтобы делать этот тест. И чтобы в кабинет иммунизации люди шли, уже имея на руках результаты антигенного теста. Можно это организовать сейчас?

– В принципе да. Сейчас найду ключ от двадцать шестого кабинета…

– А те люди, кого мы видели наверху, уже сделали антигенный тест? – интересуется Юрий Бойченко.

– Конечно, нет, – отвечает за коллег Кузнецова. Опровержений не последовало.

– Тогда давайте сделаем все по правилам, – заключает и.о. министра.

Правила, конечно же, зафиксированы. На разных уровнях. Приказы, стандартные операционные процедуры – СОПы, инструкции по логистике и маршрутизации.

Но для исполнения этих правил в конкретном учреждении конкретного района – оказывается – нужно, чтобы на место выехали региональный министр здравоохранения и главный инфекционист федерального округа. Посетив, по идее, каждый из двух с лишним десятков краевых опорных пунктов вакцинации.

– Ну не обессудьте, – начинает Бойченко, услышав это рассуждение.

– Да, это нужно, – вступает Анна Кузнецова. – Это новая вакцина, новое дело. Нюансы неизбежны, как на каждом этапе. У коллег огромный объем работы весь этот год. Работают на износ, с весны, с первого удара. И работают отлично. Мы должны им помочь, подсказать, чуть направить. Это наша работа. И – да, во всех пунктах вакцинации по всему краю, не только в Переяславке.

– И закрепить процедуры по вакцинации и их исполнение в каждом конкретном пункте, – говорит и.о. министра. – Дальше по накатанной пойдет.

Даже признанным борцам с пандемией – а пятью орденами Пирогова врачей одной районной больницы на окраине общероссийской географии реально просто так не награждают, – необходим взгляд со стороны. В данном случае – со стороны тех, кто в любом случае успел увидеть больше одного ковид-госпиталя в одном отдельно взятом районе. Или даже в регионе, учитывая московский опыт и.о. министра и окружной – главного инфекциониста по ДФО.

– Краевая больница посадила на тестирование коллег своего ЛОР-врача, – замечает Анна Кузнецова. – Рука опытная, мазочек из носоглотки берет мягко. Попробуете так?

Появляется ключ от 26-го.

– Нет, кабинет ортопеда не подходит, – оценивает главный инфекционист. – Или лаборатория, или процедурная. Обрабатываемые поверхности должны быть. Чуть повнимательнее, хорошо?

– Контакта с больными ковидом у меня не было. По крайней мере, известного мне контакта. Я эти месяцы очень хотела привиться побыстрее. Ждала очень, – говорит Ольга, переместившись от терапевта в процедурную.

– И молодчина какая, – ободряет Юрий Бойченко. – Вы где работаете?

– В администрации, отдел муниципального имущества, – говорит Ольга.

Ну тут сам бог велел: вопросы собственности и недвижимости в любом районе – форменный проходной двор. И в плане ковида эти вопросы могут испортить кого угодно.

– В администрации многие переболели? – продолжает спрашивать и.о. краевого министра здравоохранения.

– Треть, наверное, точно. Все на больничные уходили, возвращались.

– А, ну так у всех был контакт, – констатирует Бойченко. Очевидная вещь.

– Ну я как с весны маску надела, так и не снимала, – говорит Ольга. Потом спохватывается:

– Меняю регулярно, это строго.

– Опять же, молодчина…- говорит и.о. министра. – Муж вас в лицо помнит? Извините за юмор. На самом деле, очень приятно, что вы так относитесь к своему здоровью.

Тест на антиген берут и у Ольги. Первая красная полоска – что тест работает – появляется сразу. Вторая не появляется вообще, тьфу-тьфу-тьфу. Можно вакцинировать.

На Ольгу – первую пациентку – по всем процедурам, от терапевта и далее, уходит час. Остальные девять идут с интервалом в пять минут, поэтому в два часа укладываются все. После короткого обсуждения с участием и.о. министра и главного инфекциониста готово очередное решение: в процедурной нужен волонтер – не обязательно медик, который будет заполнять бумаги. Так будет быстрее.

– А теперь, – говорит Юрий Бойченко, обращаясь к медсестре, – главврач пусть помолчит, а вы мне скажете: что у нас с денежками?

Выясняется, что средняя зарплата – 28-30 тысяч рублей. С выплатами по ковиду – еще 16 тысяч. Поликлиника – не больница, поэтому не красная зона, но участок с учетом возможного контакта, потому и выплаты.

– Дельта – 5-7 дней, – вполголоса объясняет Бойченко, выяснив сроки выплат. – В пределах нормы. Отдельная задача от [исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила] Дегтярева – чтобы все деньги врачам по коронавирусу шли вовремя. С учетом составления списков и утверждения через ФСС (Фонд социального страхования. – Прим. ВЗГЛЯД). Были нюансы, сейчас все по протоколу. Тоже в ручном режиме приходилось запускать.

– Я мать двоих детей, поэтому настояла, чтобы в первых рядах идти на прививку, – объясняет Анастасия, одна из десятки.

– На вакцинацию, – машинально поправляет кто-то из медиков. – У нас тут журналист, напишет «прививка», а это разные вещи.

– А, ну да, – говорит Анастасия. – Я в администрации в отделе культуры работаю, нас оттуда сегодня двое – я и начальник.

– И много контактов – с учетом отмены культурных мероприятий?

– Ну я еще и секретарь районного оперштаба по коронавирусу, – говорит Анастасия.

– Все бы такими ответственными были, – говорит Анна Кузнецова, покидая процедурный кабинет. На прощание сказав еще раз:

– Нужно четко рассчитывать пятерки на уколы, чтобы ничего не выкидывать. И памятка о повторной вакцинации через 21 день – чтобы была у каждого. Хорошо, коллеги? С наступающим. И спасибо огромное.

– Добро пожаловать в приют ковидиантов! – провозглашает Сергей Давыденко, зам. главного врача по оказанию специализированной медицинской помощи, открывая дверь в кабинет.

Это уже не поликлиника, а сама больница. Рядом с кабинетом – лифт, отправляющий в красную зону. Давыденко собирается туда, поэтому, разорвав пакет, облачается в одноразовый костюм. Знакомая модель: такие СИЗы прислали из КНР на Дальний Восток – как гуманитарную помощь, в изрядном количестве. В некоторых ковид-госпиталях, памятуя о первой локации вируса, их называют «сорянами».

Итак: «сорян», бахилы, респиратор, капюшон на голову. Далее – небольшой разговор о том, чем закрывать глаза: очками, защитным экраном или и тем, и другим. В переяславском «ковидарии» практикуют путь экрана.

– В СИЗах физически тяжело – по шесть часов в зоне отстоять, – объясняет Сергей перед тем, как отправиться к лифту. – Вы пока с Назирой Кадырбековной поговорите, я скоро с обхода. Сейчас спокойно, ненапряжно. Не октябрь месяц.

Назира Табалдиева работает в районной больнице с 2002 года. Терапевт. Сейчас – врач-инфекционист.

– Конечно, научились многому за год, – говорит доктор Табалдиева. – Тяжелых больных вести. Сахарные диабеты, гипертонию – с осложнениями по ковиду.

И еще хорошо, добавляет она, что есть протоколы, на которые можно опираться. Уже совсем четкие, тоже за год сформировалось все.

– При гриппе же вакцинация работает, – говорит Назира Табалдиева, отвечая на вопрос о перспективах «Спутника V». – Тех организаций, которые годами стабильно вакцинировались по гриппу, на больничных листах у нас… считайте, не было. Вот Дом ветеранов – даже от них пневмоний не поступало.

– Это официальные сведения?

– Это практика, – говорит Назира. – Моя практика нынешнего года. И прошлых лет.

– Год запомним надолго, но все будет хорошо, – говорит появившийся Сергей Давыденко; и вправду, вернулся быстро. Сергей показывает фото из красной зоны. В палатах – по три-четыре человека на шесть мест. У выхода – ведро со шваброй, над ним надпись: «Снял костюм – возьми палку и утопи его». Черные разводы на дверях – от постоянной дезинфекции: «Только ремонт перед всем этим в отделениях сделали – и разъедает все, опять придется».

Сергей и Назира – кавалеры двух орденов Пирогова из пяти, пришедшихся на больницу Переяславке. Суббота, кому-то надо и отдохнуть.

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