Пашинян сообщил о вариантах проведения выборов в парламент Армении

27.12.2020, 21:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, какие существуют варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

«Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов – премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил», – сказал глава правительства в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА «Новости».

По его словам, второй вариант предусматривает внесение изменений в Конституцию Армении, в результате которых парламент получит полномочия самороспуска и назначения внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что именно для этого он хочет провести консультации в первую очередь с парламентскими силами, чтобы решение принимались не только властями.

В пятницу Пашинян выразил готовность оставить пост премьер-министра Армении по решению народа. Он также пригласил политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.