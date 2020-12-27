Создана необычная капсула времени о 2020 годе

27.12.2020, 21:10, Новости дня

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Весьма необычную капсулу времени предложили американские ученые. По их мнению, 2020 год будет особенно интересен для исследователей будущего, так как он был насыщен множеством нетипичных для истории человечества событий.

Информацию от современников законсервировали в капсуле времени таким образом, чтобы когда-нибудь ее могли легко расшифровать.

Данные представлены в цифровом виде, поясняют специалисты. В основном, это сообщения о событиях уходящего года и впечатления о них авторитетных лиц. Наверняка такие же капсулы стоило бы создавать под конец каждого года, говорят ученые. Объем памяти в данном устройстве составляет около двух десятком мегабайт. Там все очень лаконично и доступно изложено. Предполагается, что срок хранения капсулы составит 300 лет.