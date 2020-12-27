Ученые открыли яркий блазар, направивший струю прямо на Землю

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27.12.2020, 21:10, Новости дня
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По словам астрономов, открытый недавно яркий блазар является самым дальним из известных современной науке космических тел данного класса. Однако именно он направляет струю излучения прямо на планету Земля.

Открытие сделали сотрудники Национальной радиоастрономической обсерватории США в Нью-Мексико. Напомним, что в данном комплексе работают сразу десять мощных радиотелескопов, а контроль над ними осуществляется в дистанционном режиме прямо из центра управления.

Блазар расположен в галактике PSO J0309 + 27 за 12,8 млн световых лет от Солнца. Шансов, что излучаемый им луч попадет прямо на Землю, было крайне мало. Поэтому запечатленное явление считается настоящим астрономическим открытием, благодаря которому можно получить информацию об очень давней истории Вселенной.



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