 

В Уходящем году РФ осуществила 16 космических запусков

27.12.2020, 21:10, Новости дня
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В Совбезе РФ прошло совещание по вопросам работы Роскосмоса, в ходе которого отмечено, что в 2020 г. РФ своими силами осуществила шестнадцать удачных запусков космических ракет.

В частности, с Байконура и Плесецка стартовали по семь аппаратов. Также по одному запуску на счетах Восточного (Амурская область) и космодрома Куру.

В результате за пределы земной атмосферы удалось вывести 21 космический аппарат. Из них – 6 спутников «Гонец-М», предназначенных для обеспечения связи на отдаленных территориях страны. Два спутника «Экспресс» и один «Меридиан» также используются в сфере телекоммуникаций, отмечают эксперты. Кроме того, пополнился космический флот аппаратов в системе «ГЛОНАСС».



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