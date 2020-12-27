Песков заявил об ошибке Зеленского: Резануло слух и сердце Путина

27.12.2020, 20:38, Разное

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Поводом стало заявление украинского президента о равной ответственности нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Слова Владимира Зеленского были в корне неправильными, особенно в год 75-летия победы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Высказывание политика “резануло слух и сердце” не только президента России Владимира Путина, но и большого количества ветеранов и их потомков. В эфире телеканала “Россия 1” Песков напомнил, что украинцы тоже сильно пострадали в военные годы. Зеленский обидел не только русских, но и свой народ.

Скандальное заявление политика прозвучало в январе этого года. В ходе официального визита в Польшу Зеленский обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией. По его мнению, два тоталитарных режима развязали Вторую мировую войну. “Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году”, – подчеркнул президент.

Отметим, что летом этого года Владимир Путин прокомментировал провокационное высказывание своего коллеги. Тогда российский президент отметил, что слова Владимира Зеленского могут отрицательно сказаться на двусторонних отношениях. Кроме того, пострадает репутация самого украинского лидера: его соотечественники могут сильно разозлиться.

Накануне Владимир Зеленский описал сценарий войны Украины с Россией. В беседе с изданием “Фокус” политик сообщил, что в случае вооруженного конфликта мобилизованы будут и мужчины, и женщины. “Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать”, – заявил президент Незалежной.