 

С 2021 года в России введут 32 декабря

27.12.2020, 20:31, Разное
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С 2021 года в России появится новый день – 32 декабря. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы давно знали, что россиянам не хватает времени на подготовку к новогодним праздникам. Работа отнимает много сил, и мы решили немного подправить календарь и дать возможность людям без спешки насладиться торжествами», – пояснил глава министерства.

Решение о продлении года было единогласно принято на пленарном заседании. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин и порекомендовал Госдуме как можно быстрее заняться этим вопросом и разработать сопутствующие законы. На проведение календарной реформы, как следует из данных Минтруда, из бюджетных средств придётся освоить до 30 миллиардов рублей.

Доцент Института Астрофизики МИФИ Ахмат Тардисов пояснил, что появление в России своего собственного календаря создаст определённые проблемы на международном уровне, в том числе и в научных кругах. По мнению учёного, для того, чтобы новый календарь не создавал проблем, нужно «немного подправить орбитальный период Земли».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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