Мнение: Ненужная газификация, электромобили от Эппл и австрало-китайская война

27.12.2020, 20:30, Разное

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1. На карте газификации России, которую мы с вами недавно обсуждали, Сибирь зияет упрекающей темнотой. Стратегия «Газпрома» предполагает постепенную газификацию и Сибири, по мере строительства новых магистральных газопроводов и освоения сибирских месторождений. Вместе с тем некоторые полагают, что ковровая газификация в Сибири… не нужна. Вот что пишет читатель ogon_777:

https://olegmakarenko.ru/2028361.html?thread=782331465#t782331465

Мне не очень понятен смысл убыточной газификации регионов, где три человека на квадратный километр, зато леса девать некуда. Современные твердотопливные котлы вполне годная штука.

На Юге восточной Сибири стоят ГЭС на Сибирских реках. Электричество стоит по рублю за киловатт. Там газ во многих местах нафиг не нужен, заморачиваться с газовыми котельными.

Даже старые дома всё чаще переводят на электроотопление. Причём уже есть даже не частные, масштабные государственные инициативы.

“Компания «Россети Сибирь» переведет на электроотопление частный сектор в Красноярске. Инвестиции в проект, который охватит около 15,2 тыс. домовладений, составят 1 млрд руб. В компании говорят, что в Сибири это будет первый опыт масштабного перевода частных домов с печного на электрическое отопление. Авторы инициативы рассчитывают, что проект позволит улучшить экологическую обстановку в городе. “

Пилотный проект планируется реализовать в микрорайоне Покровка, который насчитывает 3 тыс. частных домов. В «Россети Сибирь» „Ъ“ уточнили, что всего в Красноярске компания планирует перевести на электроотопление около 15,2 тыс. частных домов. Работы по проекту предполагается начать в этом году, а завершить в течение двух лет.”

«Пилотный проект позволит отработать концепцию электроотопления в Красноярске с предоставлением специального тарифа, стимулирующего уходить от угля и дров. Этот опыт может быть масштабирован на весь частный сектор и позволит уже в ближайшей перспективе существенно снизить экологические проблемы города»,— пояснили в пресс-службе, отметив, что переход на электроотопление для жителей частного сектора является добровольным.”

2. Эппл обещает через несколько лет выкатить свой собственный электромобиль, причём не обычный, а с передовой технологией батарей:

https://lenta.ru/news/2020/12/22/app_car/

Автомобили проекта Titan, запущенного компанией еще в 2014 году, будут отличаться новой «прорывной» технологией батареи. Собеседники агентства утверждают, что новая конструкция аккумулятора может «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. По утверждению источника, Apple пытается усовершенствовать технологию литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

Один из источников также уверяет, что компания готовится продемонстрировать следующий уровень технологий: «Как в первый раз, когда вы увидели iPhone», — сравнил он. Предположительно, после запуска конвейера завод компании будет производить более 100 тысяч электромобилей в год.

Отмечается, что шагом вперед для проекта стало возвращение в 2018 году на руководящий пост ветерана Apple Дуга Филда, ранее работавшего в Tesla Inc.

Положение опасно разжиревшей на бирже Теслы становится всё более тревожным.

Компания Илона Маска создала себе имидж этакого «электромобильного Эппл». Позывы престижного потребительства заставляют людей покупать новые айфоны, несмотря на их заряженную цену и спорную практическую ценность (по сравнению с предыдущими моделями или другими производителями). Примерно такой же «престижный» продукт предлагает Тесла.

Если Эппл таки выйдет на электромобильный рынок, будет интересно посмотреть на битву двух гигантов пиара. Сладкозвучные названия «айкар» или «ябломобиль» несомненно заставят покупателей выстраиваться в очереди.

3. Неприятно быть сателлитом США. Австралия самым позорным образом поддержала американские обвинения в адрес Китая из-за коронавируса, а теперь страдает из-за последствий ответной торговой войны. Впрочем, сложности начались и у самого Китая:

https://lenta.ru/news/2020/12/21/yzol/

Некоторые китайские города ввели ограничения на потребление электричества из-за нехватки термального угля. Его дефицит произошел из-за торгового конфликта с Австралией. Страна является одним из крупнейших поставщиков угля в КНР, пишет Financial Times. Фактически Австралия оставила часть провинций без света, власти решили отключать его из экономии.

Китайские заводы и станции зависят от австралийского угля. Теперь они испытывают проблемы и ищут альтернативу. Запасы угля в стране упали до двухлетнего минимума, а цены на него взлетели на 60 процентов. В декабре власти провинции Хунань заявили, что учреждения сократят потребление электричества ради экономии, а уличное освещение в городах будут отключать на ночь. В провинции городе Чанша решили прекратить электроснабжение лифтов.

Китай начал конфликт с Австралией в октябре, после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин решил прекратить закупку у Австралии как минимум семи товарных категорий.

России, разумеется, это выгодно. Мы заинтересованы в том, чтобы продавать Китаю больше угля.