 

Суд в РФ запретил четыре видео Associated Press о войне в Чечне

27.12.2020, 20:28, Новости дня
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14 декабря городской суд российского Нальчика признал запрещенными четыре архивных видео агентства Associated Press о войне в Чечне. Это решение в картотеке суда обнаружило 27 декабря “МБХ медиа”.

Кто является истцами и ответчиками, в картотеке не указано, но прокуратура усмотрела в этих видео “пропаганду жестокости”, а судья Тембот Сохроков решил, что ролики “способствуют совершению противоправных действий” и “нарушают публичные интересы” России, а также “право граждан на гарантированную конституцией жизнь в правовом государстве”.

В список запрещенных попали архивные ролики Associated Press, на которых, в частности, присутствуют военнопленные российской армии, а также заявление чеченцев, что это “война за свободу”, и вот такой ролик.

С 1994-го по 2009 год с перерывами в Чечне между непризнанной Республикой Ичкерия и российскими военными продолжалась война, жертвами которой стали, по разным данным, около 20 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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