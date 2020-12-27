 

Невзоров о скандальном памятнике Аленке: Это первый настоящий памятник путинской эпохе

27.12.2020, 20:28, Новости дня
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Скульптура Аленки, причастной к основанию российского города Нововоронежа, является памятником эпохи президента РФ Владимира Путина. Такое мнение 23 декабря в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский публицист Александр Невзоров.

“Мы увидели на этой неделе феноменальный памятник, так называемую Аленку. И это первый настоящий памятник путинской эпохе. Мы видим чокнутую тетку, в которой сконцентрировано время. Мы видим тетку, которая только что проголосовала за поправки к конституции, тетку, которая отдала сына в армию, и его убили на Донбассе, а последние 2 тыс. она отнесла попу, чтобы сына помянули. У нее нет канализации. Она никогда не увидит Парижа, Елисейских полей или каналов Венеции. Ее иногда, между делом потрахивает пьяный электрик, уходит, не прощаясь, забыв у нее в бюстгальтере пассатижи наверняка. Но она счастлива, и это видно по ее лицу. Она счастлива, потому что комплекс С-400, потому что “Крымнаш”. И ее дикость, и уродство – это и есть лицо времени”, – сказал публицист.

Он считает, что “этот памятник прекрасен тем, что его можно ставить везде, всегда и всем”.

“Единственное, что бы я рекомендовал скульпторам, – это сделать шарнирные движущиеся руки и ноги у этого памятника, чтобы его можно было, например, посадить за “Медным всадником”, обняв [царя] Петра Алексеевича, как катают мотоциклисты своих барышень. Такой памятник можно было бы ставить [российским политикам Елене] Мизулиной, [Ирине] Яровой”, – отметил Невзоров.

По его словам, памятник страшный, но “абсолютно пустой” и “великолепно гудит на ветру”.

18 декабря в Нововоронеже открыли памятник Аленке. Скульптуру местные власти назвали арт-объектом, а местные жители – из-за не женственного лица Аленки – “чертовщиной” и “эпическим трешем”. 21 декабря в администрации Нововоронежа уведомили, что памятник решили демонтировать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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