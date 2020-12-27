Жирафы на льду

27.12.2020, 20:26, Разное

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Телевизионные сюрпризы к Новому году.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

К нам пришли жирафы. Там, где далёко-далёко на озере Чад изысканный бродит жираф, никто и не удивляется. А в наших краях жираф, подобный цветным парусам корабля, существо в высшей степени экзотическое.

Однако именно его сделали в межпрограммном пространстве Первого канала новогодним символом. В компанию к традиционным белкам, которые уже не первый год создают праздничное настроение телезрителям. Белка-то в наших широтах никого не удивляет. Правда, к некоторым из россиян она чаще приходит не до, а после новогодних празднеств. Так что подлинное чудо, конечно, жираф. Так рассудил и один из создателей межпрограммных роликов Антон Ненашев, решив, что нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе: «Этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году».

Наверное, могла для «переклички» с общим настроением подойти и панда, которая на минувшей неделе стала героиней большинства выпусков теленовостей. Мальчик Саша из Тульской области давно мечтал обнять панду. Заветным желанием он поделился в рамках акции «Елка желаний» с самим президентом Владимиром Путиным. Он-то (не хуже Деда Мороза) и исполнил детскую мечту. И хотя от объятий с огромной пандой в московском зоопарке ребенка предостерегли (все ж таки медведь, все ж таки не хорек), для Саши и его родителей встреча с живой пандой стала «чем-то сверхъестественным». «Чувствую волнение и радость, — поделился мальчик с корреспондентами федеральных каналов. — Панд я очень люблю: они большие и пушистые». А уж когда после этой встречи ему и родителям позвонил лично Владимир Владимирович, все они чуть не лишились дара речи.

Во время съемок программы «Новогодняя маска» на телеканале НТВ. Фото: РИА Новости

Но никто из создателей новогодних роликов не мог, разумеется, предвидеть, какой экзотический зверь благодаря кудеснику-президенту приобретет на исходе неожиданную популярность среди взрослых и детей. Они просто подумали, что «есть в этом грустная рождественская романтика — когда жираф стоит под снегом». В умилительных роликах жираф не только стоит под снегом, но и катается на коньках со сверкающей гирляндой на длинной шее, съезжает с горки на «ватрушке» и даже пробует себя в роли ведущего в студии шоу «Вечерний Ургант».

А еще Антону Ненашеву, как следует из пресс-релиза Первого канала, захотелось поселить жирафов в наши заснеженные просторы, когда он узнал, что «жирафы в саванне регулярно гибнут от того, что в их рога попадают молнии».

Молнии же меж тем, пощадив жирафа, могут попасть в сам Первый канал, над которым, кажется, сгустились тучи. «Первый канал будет исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ», — следует из опубликованного на этой неделе указа президента. Звучит зловеще. На самом деле это означает, что государство «в целях финансового оздоровления» сокращает свою долю в уставном капитале Первого с 51 до 34%, постановив продать пакет в размере 17% кому-то из негосударственных акционеров (предположительно, банку ВТБ).

Медиаиндустрия взволнована. В целях чьего финансового оздоровления? Канала, который не первый год терпит убытки (пандемия и падение рекламных доходов только усугубляют проблему — и не одного лишь Первого)? Государства, которое избавляется от обязанности давать ему ежегодную безвозвратную субсидию (3–5 млрд рублей из бюджета, другим дает и больше), переложив эту тягостную обязанность на частных акционеров?

Можно ли, наконец, говорить, что время Константина Эрнста, который руководит каналом с 1995 года, подходит к концу, или он непотопляем и вечен, как сам Начальник? Может, провинился чем? Намедни Путин в ходе заседания Совета по правам человека признался: то, что он изредка, поскольку сильно занят государственными делами, видит по телевизору, «вызывает у него оторопь».

Только ли от продукции Первого канала у него эта оторопь, или он имел в виду весь массив федерального вещания?

Не дают ответа.

Аналитики меж тем вообще предрекают скорый закат традиционного ТВ на фоне бурного развития YouTube, живо откликающегося на самые разнообразные запросы публики. Он-то и похоронит старый телевизор, громоздкий, неповоротливый, опутанный, словно липкой лентой, запретами, «темниками» и указаниями сверху (к слову, контроль над Первым государство намерено сохранить, особенно в самой важной для власти информационно-политической сфере). Уже сегодня YouTube и по уровню технического развития, и по качеству, и по многообразию предложений может конкурировать с эфирным ТВ, предлагая своей аудитории огромный выбор — буквально каждому по потребности и интересам.

Осознавая его на глазах растущее влияние, некоторые «властители дум» на всякий случай тоже в свободное от основной работы время пошли в YouTube, но как иные из них ни тужатся, как ни лезут из кожи вон в этом самодеятельном театре у микрофона (см. «Cоловьев LIVE», к примеру), миллионы просмотров, которые с легкостью собирает Юрий Дудь, никому и не снились.

Впрочем, старую аудиторию, которая категорически не приемлет новых веяний, списывать со счетов рановато. Ее предпочтения порой вызывают такую же оторопь, как и у президента. В предновогоднем опросе, который провел ВЦИОМ, респонденты (1600 человек) назвали лучшие, по их мнению, программы года.

В тройке лидеров оказались «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (по 6%), а также «60 минут» (5%).

Лучшими СМИ стали Первый канал (9%), «Россия 1» (6%) и «Россия 24» (4%). Определили и лучших журналистов года. По 2% голосов набрали Ольга Скабеева и Владимир Познер, а дальше — внимание! — Юрий Дудь и Алексей Пивоваров. Казалось бы, обнадеживает. Однако лучшим из лучших опять назван… Владимир Соловьев (6%)!

С одной стороны, радует, что традиционный список телеведущих пополнился теми, кого в федеральном эфире презрительно именуют блогерами (к тому же «вДудь» (4%) и «Редакция» Пивоварова (2%) признаны и самыми популярными среди YouTube-каналов). С другой же — пристрастие публики к откровенно пропагандистским программам и самим пропагандистам (исключая Познера) свидетельствует о неубывающей востребованности этого «товара» и инертности его восприятия той частью зрителей, для которых что по телевизору сказали, то и правда. Им удобно и комфортно, когда думают за них, предлагая и готовые схемы, исключающие любые сомнения, и простые ответы на сложные вопросы.

Очень длинношеее животное под смешным названием «жираф» в контексте традиционного агрессивного вещания кажется еще более «нелепым и несуразным», нежели жираф в сугробе. Но пусть себе бродит.

Вреда от него никакого. Он добрый и милый. Борозды не испортит.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»