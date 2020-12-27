В Минобороны оценили активность НАТО у границ России

27.12.2020, 20:25, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО, в августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков.

Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что не советовал бы вести диалог с Россией с «позиции силы». «Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – подчеркнул Фомин.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные учения НАТО у границ РФ имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций.