Соловьев дал прогноз на 2021 год

27.12.2020, 20:25, Новости дня

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал 2020 год самым тяжелым на его памяти, отметив, что следующий год вряд ли будет легче уходящего.

«Нет никаких гарантий, что следующий год будет легче, скорее, наоборот. [избранный президент США Джо] Байден сказал, что рано радоваться, что дальше будет только хуже, все идет по нарастающей. Напомню, что в Америке 320 тысяч (смертей из-за коронавируса — прим. ВЗГЛЯД) – больше, чем их боевые потери во Второй мировой войне. Паника в Англии, посмотрите, что происходит во Франции, Бельгии, Германии. Непростая жизнь, ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм», – сказал Соловьев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Соловьев назвал 2020 год самым тяжелым на его памяти. «На памяти моего поколения такого года еще не было. Все привычные представления об экономике, об отношениях между людьми рухнули. К сожалению, год был тяжелый, год обострения конфликтов, трагический конфликт на Кавказе, погибли много людей, если посмотреть в процентном отношении к населению стран, как Армении, так и Азербайджана. Очень тяжелый год», – добавил он.

Главными темами уходящего года телеведущий посчитал коронавирус, события в Америке и России, борьбу с кризисом и конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии.