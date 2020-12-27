Эсперты советуют поискать жизнь на спутниках Урана

27.12.2020, 20:20, Новости дня

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По мнению экспертов, в поисках внеземной жизни стоило бы обратить внимание на спутники Урана. Всего их у отдаленной от Солнца планеты 27, но внимания заслуживают только пять: Миранда, Ариэль, Умбриэль, а также Титания и Оберон.

По словам ученых, данные космические тела состоят из каменных минералов и льда. Таким образом, там возможна жидкая вода, а значит, есть минимальные условия для возникновения живых организмов.

Кроме того, последние исследования показывают, что вулканическая активность на этих спутниках сопровождается извержениями не раскаленной магмы, а именно теплой или горячей воды. Также доказано, что там есть метан и другие углеводородные соединения. Если при этом на каком-либо из спутников сохраняются подземные незамерзающие водоемы, то и развитие бактерий вполне возможно.