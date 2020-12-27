 

Новые звездолеты направят на Венеру и Европу

27.12.2020, 20:20, Новости дня
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Следующими после Луны и Марса станут Венера и спутник Юпитера Европа, утверждают ученые. Как стало известно, представители науки уже разрабатывают алгоритмы полетов к этим небесным телам.

При этом специалисты попытаются воплотить одну из двух идей. Первая состоит в том, чтобы использовать для успешного полета двигатели ускорения и торможения космических аппаратов. Авторы второй идеи предлагают использовать старый проверенный способ: осуществить запуск с Земли, рассчитав траекторию таким образом, чтобы зонды приземлились точно в заданных точках.

Венера – одно из ближайших к Земле космических тел, поэтому она давно интересует ученых. Европа же более других объектов Солнечной системы схожа с Землей.



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