Мнение: Письмо: “Не хватает сил”

27.12.2020, 20:06, Разное

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Очень много писем с вопросами: как помочь. Как помочь супругу или родственнику – алкоголику или наркоману. Как помочь подруге, которая в любовной аддикции. Как помочь взрослой дочери встать на пусть истинный. Как помочь другу в его депрессии.

Прежде всего надо снять корону Спасателя, а для этого честно определиться: кому вы хотите помочь, другому или себе.

Снять корону – это увидеть, что ваш мотив – не бескорыстная щедрость, то есть здраво усомниться надо в этом мотиве и тогда получится разделить границы. Обычно выясняется, что помочь вы хотите, в основном, себе: вы устали от проблемы близкого, вас притесняют его проблемы, вас раздражают, вас грузят. Иногда оказывается, что сочувствия к близкому ноль, а если сочувствие тоже есть, основной мотив – стремление избавить себя от проблемы, связанной с ним.

Как только вы честно это отрефлексировали, можно что-то делать. Обезопасить себя, оградить, а там где невозможно оградить – запастись терпением и не тратить силы. Везде, где касается вашей собственной защиты, обычно целый спектр действий, которые ваш груз существенно снижают. Главное не удивляться, что сам человек хочет другого. Он ведь не вы.

Там же, где имеет место быть сочувствие, действия принципиально иные. Надо открыть уши и услышать, чего человек хочет. И если он хочет не чего-то явно разрушительного для себя, ему можно помочь. Не забывая при этом и о своей защите. Поскольку все подобные поиски основной целью имеют второе и это нужно честно отрефлексировать.

Если же вы не можете снять корону Спасателя, то вы ломитесь к человеку то в закрытую дверь, то в окно, пылая при этом праведным гневом, что вы так отчаянно тратите на помощь силы, а никакой благодарности нет, и даже подчиняться вам почему-то не хотят.

Давайте в этом письме пример посмотрим.

kfvvera

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, понять границы моих возможностей в общении и помощи душевнобольной родственнице.

В другом городе у меня живет одинокая родная тетя 71 года; у нее есть еще один брат, беспробудно пьющий, и племянница от него (она монахиня) и 2 племянницы от 2го брата, уже умершего: это я и моя сестра.

Тетя долгое время жила с сыном-наркоманом и своей матерью, и привыкла жить в постоянном страхе, что собутыльники сына что-то с ними сделают или что полиция, соцслужбы или другие властные структуры каким-то образом отберут у них квартиру, воспользовавшись ситуацией.

Однако сын ее давно умер; ее мать, моя бабушка, тоже уже умерла; тетя поменяла квартиру с доплатой и живет теперь в другом районе. Все ее друзья и подруги уже умерли, она ни с кем не общается, связь с ней поддерживала в основном я, и очень редко – моя сестра; с братом она также общалась очень редко. Сама тетя не пьет и не курит, но беспомощна в быту, постоянно теряла документы, не могла решить какие-то вопросы типа починки унитаза.

(Беспомощная в быту тетя очень ловко поменяла квартиру. Особенно глупо считать ее беспомощной, если она на доплату сама скопила, но даже если нет, все равно такой обмен и переезд требуют бытовой шустрости)

Около месяца назад стало понятно, что тетя сошла с ума. Она считает, что сосед и слесарь из ЖЕУ пытаются ее убить, чтобы отобрать квартиру; что они подделали ключи и крадут ее вещи и документы; что они разговаривают с ней через стену и угрожают ее убить, если она не отдаст им квартиру. Мне позвонил участковый, которому она написала заявление о краже документов. Он же прислал фотографии совершенно замусоренной квартиры. Я приехала, тетя к тому моменту нашла уже паспорт (она считает, что сосед снова его подбросил), мы подали на восстановление остальных документов.

(Не исключено, что сосед и правда ей угрожал, во всяком случае имеет место быть реальный конфликт. Тете можно предложить переехать еще раз, раз с соседями такие проблемы. Делать вывод, что человек душевно больной без психиатра нельзя. У мнительных людей с расшатанной нервной системой часто возникают какие-то навязчивые идеи и страхи)

С тех пор она звонит мне ежедневно, и рассказывает истории одна ужаснее другой. Она несколько раз убегала ночью из дома, т.к. ей казалось, что сосед влез в окно (она живет на 5 этаже). Мои попытки переубедить ее, объяснить, что она под защитой, что мы все проверили по своим связям и опасности нет, сосед не сможет ничего сделать ни с ней, ни с квартирой не помогают, она звонит через несколько часов, отыскав аргументы, почему ничего не сработает.

(Вот здесь достаточно понятен мотив автора. Она пишет, что хочет помочь тете. На самом деле она хотела бы избавить себя от ее прессинга и постоянных звонков. Не исключено так же, что автор рассчитывает на ее квартиру. Насчет второго посоветовать нечего, кроме как поскорее закрыть хлеборезку. Насчет первого у автора очень много возможных мер. Самая простая: быстро сворачивать диалог с тетей, ссылаясь на занятость. Несколько быстро свернутых разговоров и она перестанет звонить так часто. Мешает это сделать зависимость. Скорее всего автор и правда рассчитывает на тетино наследство, поэтому выслушивает ее, сцепив зубы, и ведет с ней однообразные беседы. Надо понимать, что это пожилой и одинокий человек, а такие люди часто начинают разговор с жалоб, привыкнув, что это единственный способ заставить себя слушать. Чем чаще вы инициируете общение на другую тему, тем меньше такие люди жалуются. Если бы автор по-настоящему сочувствовала тете, она бы нашла способ общаться с ней без раздражения в удобное себе время. Терпеть с раздражением можно только из-за зависимости. Независимый человек либо слушает со вниманием, либо прощается)

Самый правильный путь был бы отправить ее в психиатрическую клинику, она очевидно больна и это было бы самое безопасное для нее место, где ей могли бы помочь или хотя бы не дать возможности навредить себе либо окружающим. Однако сейчас без согласия человека положить его на психиатрическое лечение невозможно.

(Автор пишет в рубрику, но сама авторитарно рассказывает, что было бы самым правильным)

У тети же один из кошмаров – что ее за беспорядок в квартире (второй вариант – по связям этого соседа) отправят в психушку, где ее будут насиловать и избивать, и колоть такие лекарства, что она станет овощем и подпишет документы на квартиру. Она наотрез отказывается идти даже в обычную больницу, я несколько раз предлагала ей это, чтобы вылечить насморк, больные руки, больные почки и т.п.

(Тете мог бы помочь клининг, раз она сама жалуется на мусор. А то, что она боится своей беспомощности, это достаточно распространенный страх пожилых людей. Это не симптом психической болезни, а признак расшатанной нервной системы. Будь автор в доверительных отношениях с тетей, она бы уговорила ее принимать успокоительные. Вот это ей нужно пока, а не психиатрический стационар)

Я рассматривала всевозможные варианты вроде переезда ее в наш регион, оформления над ней опеки, отправки ее в дом престарелых, – но все это чрезвычайно затратные варианты, которые я не потяну. Кроме того, я боюсь проблем: завтра что-то в ее представлениях перещелкнет, и врагом стану уже я, и меня она будет обвинять во всем и писать на меня заявления.

(Нельзя навязывать пожилым, но дееспособным родственникам оформление своей опеки. Только если они сами инициаторы. Иначе в их глазах вы претенденты на их имущество, желающие от них избавиться, то есть враги, а от врагов они будут защищаться)

Сейчас я решила, что поеду к ней еще через месяц, постараюсь максимально привести жилье в порядок и забрать у нее оригиналы документов, оставив ей копии (мне дешевле обойдется приехать к ней с оригиналом при необходимости, чем постоянно выслушивать, что документы украли либо же искать их неизвестно где в спешке, если вдруг что-то случится). Но что с ней делать дальше? Слушать все эти ужасные разговоры ежедневно уже не хватает сил.

(Нельзя забирать документы у нее. Она хозяйка и пусть документы остаются с ней. Создавать видимость, что вы спасаете неразумную, когда единственный мотив – избавиться от разговоров с ней, неверный путь)

Уважаемая Эволюция, помогите понять, есть ли какие-то еще способы в границах все же помочь тете? И где проходят эти границы в ситуации с душевнобольным человеком?

(Помочь – это сделать жизнь человека проще и приятней, а не сложней и тяжелей. Помочь себе – другое дело. Но это не одно и то же)