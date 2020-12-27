Мнение: Перманентная угроза

27.12.2020, 19:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям. "История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — сказал он в видеообращении в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

Главная ошибка, которую допускают при общении с бандитами – когда платят в первый раз. Потом вариантов уже не будет – будете платить снова и снова. Я за 15 лет работы общался с разными представителями той социальной группы, которая теперь сидит в Кремле, но не заплатил никому и никогда. Хотя и были сложности.

ВОЗ – это классическая бандитская корпорация. Рэкетиры и террористы на прокорме у еще более серьезных бандитов. После того, что им удалось сделать в 20 году, они поймали волну и теперь ее не отпустят. Конечно, вынудить их можно, но теперь усилий по отказу от навязываемой "помощи" придется предпринимать несравненно больше.

Теперь пандемии и угрозы квазимедицинского характера будут постоянными. Не нужно ни малейших иллюзий – после коронавируса нам предложат еще одну-две страшных угрозы, за ними – следующие. Краткосрочный профит – в накачке выручки фармацевтически корпораций, которые пухнут как на дрожжах, продавая свои бесполезные вакцины непонятно от чего непонятной степени безопасности. Долгосрочный эффект – в перестройке мирового порядка, перераспределении собственности, ликвидации среднего класса в глобальном масштабе и строительстве неофеодального общества, в котором не будет прослойки между рабами и рабовладельцами. Прослойки, роль которой выполнял средний класс, возникший из европейских свободных городов и создававшийся более полутысячи лет. Сейчас всё это идёт под нож, а террористическая группировка ВОЗ – острие этого ножа.