Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман

27.12.2020, 19:50, Разное

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Как отметил эксперт, Россия является единственным финансовым ресурсом для Белоруссии, но у Москвы уже нет желания спонсировать Александра Лукашенко. Очевидно, что Кремль требует от Батьки конституционную реформу или транзит власти, однако он на это не идет.

По мнению Шрайбмана, Белоруссия живет, как на пороховой бочке. Мол, даже референдум и выборы могут стать триггерами новых акций протеста, за которыми обязательно последуют репрессии. Таким образом, страна становится все дальше от национального диалога.

Если бы Александр Григорьевич показал, что все уладил, то Россия просто бы это приняла, уверен аналитик. Мол, Кремлю сейчас не до этого.

“Лукашенко может думать, что успокоил общество, но любое социологическое исследование покажет: он не прав”, – высказался эксперт.

Что касается репутации Батьки, то она уничтожена, считает Шрайбман. За 2020 год Александр Лукашенко совершил массу ошибок, которые не только сократили его президентский срок, но и “отобрали” звание Отца нации. “Он лишил себя памятника”, – подытожил аналитик.