Организация «Мы спасем страну» рассказала, как в ЦАР проходят выборы президента

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27.12.2020, 19:48, Разное
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Сегодня, 27 декабря, в Центральноафриканской Республике проходят президентские выборы. Некоммерческая организация «Мы спасем страну» заявила о присутствии своих наблюдателей на избирательных участках во всех регионах страны.
Известно, что НКО подготовила и направила с наблюдательной миссией 250 членов своей организации. Их главной задачей является контроль за честным соблюдением процедуры голосования, чтобы процесс соответствовал законодательству африканского государства. Кроме того, в обязанности наблюдателей из организации «Мы спасём страну» также входит информирование ЦИК республики о нарушениях на избирательных участках.

Стоит отметить, что на всех участках была зафиксирована высокая явка. Согласно отчетам независимых наблюдателей, многие избиратели приходили еще до начала голосования. В организации «Мы спасем страну» особо выделили техническую составляющую. Избирательные пункты были оснащены всей необходимой техникой и достаточным количеством материалов не только для голосования, но и для регистрации избирателей.

«Это главное событие года. Я пришел голосовать вместе с семьей, чтобы показать всем, что центральноафриканцы выбирают мирное и демократическое будущее для своей страны», – заявил один из избирателей.

Наблюдатели также высоко оценили работу представителей правопорядка, которые обеспечивают безопасность на избирательных участках во всех регионах, не вмешиваясь в процесс голосования.



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