Мнение: Реконструкция лиц древних, преемственность от Империи и Лех Валенса о примирении

27.12.2020, 19:42, Разное

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1. В последнее время начали появляться проекты по фотографической реконструкции облика знаменитых древних людей по сохранившимся изображениям. Художники используют для этого обучаемые нейросети, которые анализируют античные статуи, монеты и так далее. Канадский дизайнер Даниэль Вошарт, например, смог восстановить облик большинства древнеримских императоров:

https://vk.com/@mania.apple-kak-dizainer-s-pomoschu-neiroseti-i-fotoshopa-voskresil-impe

Итальянский художник Алессандро Томази занялся древними греками и византийцами:

https://twitter.com/ATomasi__

В некоторых случаях удалось достичь крайне убедительной фотографической точности. Вот, например, «отец истории» Геродот:

https://twitter.com/ATomasi__/status/1341342720334422017

Возможность посмотреть на исторических героев как на обычных людей весьма впечатляет. Тот же итальянский автор даже смог создать фотопортрет византийского императора Юстиниана на основе не статуи, а мозаики (см. заглавную картинку к посту).

С нетерпением ждём, когда нейросети и художники доберутся до истории России. У нас, к сожалению, не сохранилось скульптурных портретов старше 18 века, однако есть немало изображений в иконографическом стиле (с той же примерно степенью условности, как в случае Юстиниана, или даже меньше). Кроме того, у нас есть реконструкции по черепу методом Герасимова:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Forensic_facial_reconstruction_(Russian_school)

Теоретически возможно восстановить фотографический облик большинства правителей России чуть ли не до 15 века, а также отдельных князей более ранних эпох.

По мере накопления данных к процессу могли бы подключиться и генетики, чтобы приблизительно определить средний вероятный облик родителей или детей известных персонажей.

К примеру, у нас есть реконструкции по черепу Ярослава Мудрого и его праправнука Андрея Боголюбского, однако мы не знаем, как выглядели Владимир Красно Солнышко (отец Ярослава), Владимир Мономах (внук Ярослава и дед Андрея) или Юрий Долгорукий (правнук Ярослава и отец Андрея). Не исключено, что когда-нибудь с определённой долей условности можно будет восстановить внешний вид всей этой цепочки.

2. Читатели указали на письмо МВД, где вопрос нашей преемственности от Российской Империи разъясняется официально:

https://ru.m.wikisource.org/wiki/Письмо_МВД_России_от_6.04.2006_№_3/5862

…в формально-юридическом смысле Российская Федерация действительно является правопреемницей Российской Империи (Российского государства). Однако данный юридический факт нуждается в разъяснении и по существу института правопреемства, и с точки зрения существующей международной и отечественной практики правопреемства.

…Российская Федерация является государством-преемником Российской Империи не непосредственно, а опосредованно…

Мнение, что правопродолжение Российской Федерации от Российской Империи «…в той форме, которая принесла бы России пользу, восстановила бы средствами права ее честь и славу, как древнейшего государства» очень спорно по ряду причин:

1) Никто не оспаривает, что Россия является древним государством с богатейшей историей и культурой. Российская Федерация занимает достойное место в мировом сообществе государств и ей нет необходимости «…восстанавливать средствами права честь и славу».

2) Признание правопреемственности современной России от Российской Империи может вызвать непредвиденные последствия. Например, тогда может возникнуть вопрос о правопреемственности Российской Федерации от СССР? На основании чего Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН? Может встать вопрос о принадлежности части территории острова Сахалин, островах Курильской гряды, входивших в состав Японской, а не Российской Империи. Нынешняя Калининградская область не входила в состав Российской Империи, а город Выборг входил в состав Великого княжества Финляндского и т. д.

3) Современной России многие страны предъявляют претензии как правопреемнице СССР. Правопреемственность Российской Федерации от СССР признана мировым сообществом, соответствует принципам международного права. Неизвестно, как отнесется мировое сообщество к заявлению о правопреемственности Российской Федерации от Российской Империи. Можно предположить, что это будет расценено как очередное проявление «имперских амбиций».

Таким образом, допущение возможности признания правопреемства Российской Федерации от Российской Империи может повлечь за собой возникновение новых имущественных претензий со стороны других государств и отдельных частных лиц, а также иных непрогнозируемых политических, экономических и социальных последствий, связанных с неразрешенностью правопреемства СССР от Российской Империи и легитимностью вхождения Российской Федерации при вновь открывшихся обстоятельствах в современные международные институты.

3. Первый польский президент Лех Валенса, когда-то главный борец за независимость Польши от советского влияния, теперь выступает за примирение и сближение с Россией:

https://lenta.ru/news/2020/11/18/valensa/

…мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест (…) Наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий», — поведал бывший глава государства. Он уточнил, что имеет в виду несколько стран, включая США.

В частности, Валенса раскритиковал решение нынешних польских лидеров покупать американский сжиженный газ вместо российского. «От Гданьска всегда будет ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — напомнил политик, рассуждая о выгоде. Он также назвал нынешнего президента Польши Анджея Дуду «несчастьем для страны».

Ранее Валенса говорил, что Польше следует примириться с Россией. По его словам, «эпоха раздела границ» уже давно прошла, уступив место эпохе дискуссий, которая предполагает уже совершенно другие решения.

Даже странах, которые особенно сильно поражены русофобией, адекватные люди понимают, что с Россией надо дружить: нравится это местным националистам, или нет.

К сожалению, политическая система эти стран устроена таким образом, что признавать этот факт публично влиятельные люди могут только после выхода на пенсию.