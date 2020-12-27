Эксперты предсказали требование РФ об экстрадиции Навального

27.12.2020, 19:40, Новости дня

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Блогеру Алексею Навальному могут пересмотреть условное наказание, поскольку, по данным берлинской клиники Charitе, он с 15 октября не имеет медицинских оснований для нахождения за границей.

По данным берлинской клиники Charitе, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, Навальный примерно с 15 октября не имел особых медицинских оснований для обязательного нахождения за границей. Однако блогер продолжает перемещаться по Германии, что заставляет заподозрить его в намерении скрыться от российского правосудия.

Юристы прокомментировали РАПСИ перспективы судебного дела с участием Навального, в настоящий момент приостановленного.

Так адвокат, к.ю.н. Александр Зорин рассказал, что после публикации в СМИ заявления Charitе о сроке выздоровления блогера как возможного указания уважительной причины для неявки подсудимого в мировой в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко у суда появилась возможность возобновить производство по уголовному процессу.

В свою очередь адвокат Алексей Михальчик добавил, что явка на судебное заседание, тем более по уголовным делам, является обязанностью гражданина. И соответственно, неявка возможна только по уважительным причинам. При этом адвокат отметил, что Навальный не может игнорировать сам факт судебного процесса и должен в процессуальном порядке обратиться к суду с ходатайством об отложении судебного заседания по тем или иным причинам.

Юрист Илья Ремесло также считает, что есть все основания для возобновления дела об оскорблении ветерана и вызова Навального, поскольку он здоров.

В то же время блогер однозначно продемонстрировал свое пренебрежение соблюдением предъявленных ему российским правосудием правовых требований. Фактически он сообщил о своем отказе признавать вынесенный ему приговор. В этой связи эксперты считают, что у ФСИН есть все основания для возбуждения ходатайства о нарушении Навальным условий отбывания условного срока.

По мнению адвоката, д.ю.н. Александра Арутюнова, Навальный может быть объявлен в федеральный розыск и по делу «Ив Роше», и по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

«А если он будет объявлен в розыск и будет известно, что он находится за пределами страны, а именно в Германии, то тогда Российская Федерация в лице Генеральной прокуратуры имеет право потребовать от властей Германии экстрадировать Алексея Навального в Россию», – отметил Арутюнов.

По его словам, поскольку Навальный скрылся от контроля, условный срок может быть отменен. «А если условный срок отменяется, то, как вы понимаете, он должен отбывать реально наказание, то есть должен быть направлен в места лишения свободы», – заключил адвокат.

Напомним, в июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Сам Навальный в настоящее время находится в Германии из-за якобы «отправления».

ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом, власти Германии не предоставили ответ на официальные запросы Москвы по данному делу.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». РФ ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что РФ готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США.