Татьяна Тарасова: «Я сидячая»! – Личное мнение

27.12.2020, 19:22, Разное

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Известная некоторым телеведущая Татьяна Тарасова заявила вчера, что больше сидит, чем двигается. Я давно подозревала, что с женщиной что-то не то — её всегда почему-то показывают как на фотографии в паспорт — исключительно голову.

И хотя голова эта говорит всегда очень смешные вещи, обзывает коллег дурами, что тоже очень смешно, вопрос «что с ногами, ты чо не ходишь» давно волнует меня, и вчера мы все получили ответ.



Фото: Соцсети

«У меня нога болит, и спина. Я сидячая. Поэтому хочу эту комнату (спальню) переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж», — попросила Татьяна Тарасовна ведущую передачи о ремонтах и переделках.

Признаюсь, меня эта «логика» удивила. То есть, если раньше она ходила спать на второй этаж, то теперь не будет и этого?

Почему я взяла слово «логика» в кавычки? Да потому, что логики в таком решении нет!

Очевидно, что прославленная Татьяна Тарасовна страдает не только и не столько возрастом, сколько излишним весом.

Избыточный вес — это и генетика, и состояние многих бывших спортсменов. Татьяна же занималась чем-то в молодости, хоккеем кажется? Так вот, вышедшие в тираж спортсмены с радостью соскакивают с диеты и очень быстро набирают лишние килограммы.

Чем больше вес, тем сложнее двигаться. Бороться с этим можно только движением, потому что в покое вес тела будет только расти, усугубляя проблему.

Получается замкнутый круг, ведущий в болезни. Это же очевидно, я даже удивлена, что хоккеистка не понимает этого!

Конечно, гораздо легче сказать себе: у меня болит спина и ноют ноги. Хвост отваливается. Сделайте мне спаленку на первом этаже, чтобы не подниматься по лестнице на второй.

Однако это путь в никуда, пусть и длительный — оставшись на первом этаже, потом перекочуешь на кладбище, потому что излишний вес — причина множества заболеваний, включая инсульт, инфаркт и диабет.

От всей души рекомендую телеведущей свою методику — как-никак, я лучший специалист в стране по приведению жирных женских тел в форму. Татьяне Тарасовне следует начать двигаться — сначала гулять, потом быстро гулять, затем взять палки для скандинавской ходьбы и гулять с ними.

Рацион питания необходимо урезать вдвое. У женщины — годы, метаболизм замедлен. Половину привычной порции — сразу в ведро свиньям (свинью можно завести, кстати). Оставшееся съесть и тут же идти гулять, благо дом — в области, среди леса.

Прогулки творят чудеса, за полгода-год, если не филонить, Татьяна Тарасовна легко скинет 20 кг. Вслед за этим уйдёт нагрузка с ног и спины, станет легче дышать. Глядишь, женщина запрыгает ещё на катке с клюшкой на радость зрителям, а потом и вовсе начнёт заниматься йогой, прекратит крыть ругательствами Роднину, завидовать стройненький и успешной Этери Тутберидзе.

В общем, станет приятной пожилой подвижной старушкой всем на радость. А вот спальня на первом этаже, вместо второго, легко загонит любого в могилку.

Давно не писала я таких искренне добрых постов, да.

Чо, жирные, на каком у вас этаже спаленка и сколько лишних кг нажрали за карантин?