Мнение: Письмо: “Стоит к нему присмотреться, а не голову морочить”

27.12.2020, 19:14, Разное

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Разбирайте это письмо сами, и объясните, почему герой был так влюблен, по словам автора, и она была так женственна и так последовательна, а закончилась история вот так.

lecxa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу Вашей помощи в разборе моей ситуации. Она повторяется из раза в раз с незначительными вариациями, и я не могу понять, как выйти из тупика.

Мне 42, ему 30. Очень красивый и стильный. Много работает, работа самая рядовая, заработок средний. Помогает бывшей жене и ребенку плюс платит ипотеку.

У меня финансовых обязательств нет, заработок средний по городу. Живу с родственниками, семьи нет, настоящих отношений никогда не было. Внешность обычная.

До него еще никогда не встречалась с мужчинами сильно моложе меня. В остальном же ситуация для меня типичная.

Я очень застенчивая. Познакомились по работе, у него был временный проект у нас. Он никак не показывал своего интереса, я так и вовсе держалась подальше (очень нравился, боялась разговаривать с ним). Поэтому было неожиданно, когда после завершения проекта пригласил поужинать. Вел себя как будто счастлив встретиться со мной, я отвечала тем же. Со второго свидания стали ночевать вместе примерно раз в неделю, обнимал крепко ночь напролет, не высыпалась, но была счастлива.

Цветы, подарки, помощь в делах. Ни о чем не просила, но не всегда могла встретиться, он хотел все знать, спрашивал, какие такие у меня дела, потом приезжал без спроса, помогал. Вообще постоянно был на связи, ему нужно было знать, что делаю, с кем общаюсь и т.д. Пытался перезнакомиться с моими родственниками, а со своими ни с кем не знакомил. Пришлось сказать, что не готова со своей стороны развивать отношения дальше, чем он. Пока его жизнь от меня закрыта, я тоже не готова вводить его в свой круг. На этой почве однажды поссорились сильно, даже договорились расстаться. Он дежурил возле подъезда, когда не смог до меня дозвониться, передал через родственников мне цветы, а моим племянникам – сладости, объявил, что мы встречаемся и еще что-то про то, что у нас все серьезно. Мне было стыдно за тот случай.

Я скрывала наши отношения, потому что не была уверена в нем. Ему это не нравилось, но он принял эти правила. Он несколько раз поднимал эту тему, а также о том, чтобы вместе жить, родить детей и т.д. Про детей сказала, что скорее всего не получится уже. И правда – не получилось. Об остальном – один раз сказала, что ожидаю, что он также откроет мне свою жизнь, как ждет этого от меня. Он – я тебя понял. Больше мы об этом не говорили. На его попытки сблизиться с моей семьей – шланговала, не могу, не сейчас и т.д., но больше ничего не объясняла. Они же неоднократно видели его, когда он подходил к моему дому, иногда здоровались, но им я тоже ничего не говорила, типа мы просто общаемся.

Они говорили, я ему голову вскружила, видно, что он парень хороший, серьезно относится, что мне стоит к нему присмотреться, а не голову морочить и т.д. Я в ответ только улыбалась. Это конечно прикольно звучит, вскружила голову, но я же знаю, чем все закончится, чем всегда все заканчивается.

Во всем остальном – казалось, полная гармония. Встречались у него. Всякий раз для меня были мои любимые фрукты, готовил очень вкусно, я тоже старалась принести что-то, что бы ему понравилось, но он это прохладно воспринимал. Постоянно признания в любви с обеих сторон, может быть, слишком много, он все время присылал сладкие картинки, песни. По его словам, я очень ласковая, покладистая и вроде как ему это нравилось. Я и была такой, потому что была очень влюблена, но у меня и вообще характер мягкий. И все же, если где-то я сказала нет, то это было нет. У него также. Вел себя как влюбленный, был нежным, щедрым – но дальше определенного порога не допускал, и динамика замерла на этом. Очень быстро все завертелось сначала, а потом встало намертво.

Чем мне порадовать его со своей стороны, я не знала. Я старалась не отставать в подарках, но на все у меня не хватало денег. Не понимаю, откуда он брал их – возможно, я недостаточно экономная, но я не могда себе позволить подарить ему что-то сравнимое по цене. В заведениях он всегда платил, за такси платил, везде платил, от меня ничего брать не хотел. С подарками не могла угадать – ему все не нравилось. Стала готовить – ему не нравилось, как я готовлю. Через месяца три – четыре стал плюсовать, пошло напряжение в переписке, видно, что надоела ему.

Были конфликты, что вот я куда-то поехала, его не предупредила, я должна все ему рассказывать. Я боялась его потерять. Стала предупреждать обо всем. Еще было – оставалась у него, вечером были уставшие оба и сразу уснули, а на утро просыпаюсь и понимаю, что документы дома забыла. Без них мне на работу никак. Подрываюсь и уезжаю домой. В начале отношений он бы сам волновался за меня, повез бы меня за докумнтами и т.д. А тут – разозлился. Я хотел заняться с тобой любовью, а ты уехала! Какие документы? Ты просто решила сбежать! Я тебе этого не прощу.

Сейчас думаю, что просто ему хотелось кого-то рядом, может после развода, стресс и все такое, а я вроде ничего, можно попробовать. Но как человек я ему не нравилась. Вначале может быть – да, а потом уже нет.

Сказал однажды, что считает – женщина должна направлять отношения, а от меня он этого так и не дождался. Но попробовала бы я что-то там направлять! Думаю, просто все закончилось бы намного раньше!

Постепенно общались все меньше и меньше, вижу, что он неохотно пишет, ну и я не пишу, не хочу навязываться или отвлекать. Потом он же меня ругает за это, я к нему неискренне отношусь, потеряла интерес, у меня кто-то появился? Начинаю чаще писать – понимаю, что ему это не нужно, чувствую, что навязываюсь уже. По телефону перестали общаться, потом и встречаться перестали.

Когда в очередной раз отменил встречу – написала, прости, у тебя много работы, я так больше не могу. Не держал. Так и расстались.

Спасибо!