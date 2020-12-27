Мнение: Как отловили террористов-клоунов

27.12.2020, 19:08, Разное

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10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

20 декабря 2010 года (понедельник)

День Бородина! Потому как Андрей Бородин, который батрачил на «Базе» и на выходные был отпущен домой, не вернулся к месту отбывания наказания.

Сотрудников в колонии- поселении практически нет. Все – на поисках Бородина.

22 декабря 2010 (среда)

В Менделеевском райсуде началось рассмотрение моего заявления об отмене постановления о признании меня злостным нарушителем, 2 выговоров, а заодно и заключения об отказе в предоставлении мне отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения.

Сегодня был допрос свидетелей. На сотрудников было жалко смотреть. Несли какую-ту несуразицу.

Продолжение судебного заедания назначено на 24 декабря. На 13.00. А в 9 утра состоится рассмотрение представления об изменении мне режима отбывания наказания с колонии-поселения на колонию общего режима.

23 декабря 2010. четверг

Приехала женушка, Игорь Веселов, Зак Юрий Семенович – адвокат. Приехали на завтрашний суд по поводу перережима. Выясняется, что суда вроде бы и не должно быть. Потому что, как пишут СМИ ,еще 14 декабря администрация ФБУ ИК-10 отозвала свое представление. На следующий день, после того когда я отнес в спецчасть свое «Возражение». Не захотели направлять «Возражение» в суд?

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Веселов и К. уехали ночевать в Менделеевск. А мы с Лейсан остались в КДС. Так стремительно наступило утро….

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Ровно 6 месяцев как меня этапировали в Менделеевск.

24 декабря 2010 (пятница)

Утренний суд, состоявшийся в колонии, оказался формальностью. Администрация, действительно отозвала свое представление, и суду ничего не оставалось, как принять Постановление о прекращении производства.

А в час дня меня привезли в Менделеевский райсуд. Юрий Семенович решил остаться и на это судебное разбирательство.

Судья Гульнара Маннапова, похоже, сторонница принципа «Если не знаешь как поступить, поступай по закону». Представители администрации впали в ступор, когда Маннапова зачитала регулятивную часть Постановления, которым отменила и Постановление о признании меня злостным нарушителем и оба выговора, наложенные в ФБУ ИК-10.

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В «десятке» объявились два террориста-клоуна. Вчера в Менделеевской милиции раздался телефонный звонок. Так, мол и так, требуем перечислить 100 тыс. рублей на такой-то счет, иначе взорвем Химзавод им. Карпова.

Химзавод – это слишком серьезно. Это «зона интересов» ФСБ. Ребята из ФСБ быстро установили точное место нахождения телефона, с которого был сделан звонок. Телефон оказался в одном из бараков «десятки» общего режима. Двух клоунов тоже вычислили стремительно.

Будет ли поднят вопросом, как телефон оказался в колонии общего режима, пока не известно.

26 декабря 2010 года (воскресенье)

После отъезда жены время остановилось. Такая тоска навалилась, что хоть караул кричи. Депрессия. Ничего не хочется делать…

Между тем сегодня исполнилось 13 месяцев с того дня, как меня заковали в наручники и выдернули из свободы, швырнув в несвободу.

28 декабря 2010 года (вторник)

Приболел. Врач выписал освобождение до 1 января. Правда, не объяснил, что делать с этим освобождением. Валяться весь в день бараке – свихнешься.