Мнение: Фейковая могила участников геноцида

27.12.2020, 19:02, Разное

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О том, как Украина при Зеленском требует от Польши восстановления первоначального вида могилы бандеровцам, шантажируя поляков вопросом эксгумации жертв Волынской резни. Примечательно, что с одной стороны те, кто там якобы захоронен, скорее всего причастны к геноциду поляков. С другой стороны, есть серьезные сомнения, что в могиле вообще кто-то похоронен и весь памятник изначально является бандеровским фейком.

Фейковая могила участников геноцида

Польша уже много лет тщетно добивается от Украины разрешения на эксгумацию находящихся на ее территории останков жертв Волынской резни. Накануне последнего визита Анджея Дуды в Киев польские власти даже восстановили могилу УПА (запрещенная в России организация — прим. RuBaltic.Ru) на горе Монастырь. Таким образом было исполнено требование Украины, которая жестко увязала разрешение на эксгумацию с восстановлением надгробного памятника своим «героям».

Во время визита польский президент всячески демонстрировал украинской стороне свою лояльность и приветствовал почетный караул бандеровской кричалкой «Слава Украине!», чем, кстати, вызвал возмущение значительной части польского общества. По итогам встречи в совместной декларации Анджей Дуда и Владимир Зеленский подчеркнули «необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий на Украине и в Польше».

Казалось бы, все препятствия устранены и Варшава, наконец, может приступить к проведению поисковых работ на территории Незалежной.

Однако, как выяснилось, все старания Дуды оказались напрасными, и не помогло даже бандеровское заклинание.

Киев не устроила новая табличка на могиле, на которой на польском и украинском языках была сделана надпись: «Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь с 2 на 3 марта 1945 года». Недовольство украинской стороны вызвал тот факт, что с таблицы исчезли фамилии 62 «героев» УПА и фраза «Полегли за свободную Украину». Именно такая надпись присутствовала на надгробной плите до того, как ту разбили неустановленные лица.

Одним из первых свое возмущение выразил экс-глава украинского Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, который назвал произошедшее «грубым шагом, являющимся нарушением соглашения между Польшей и Украиной». Вслед за ним и нынешний руководитель УИНП Антон Дробович заявил, что необходимо привести памятник в прежнее состояние.

А в начале декабря эта история получила продолжение после того, как Дробович на встрече с председателем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком в ультимативной форме потребовал восстановления таблицы на могиле УПА (*запрещенная в России организация — прим. RuBaltic.Ru). По мнению главы Института национальной памяти Украины, она была отреставрирована «не в том виде», который устраивает украинскую сторону.

— Поэтому я рассчитываю на то, что польская сторона восстановит памятник на горе Монастырь в первоначальной версии. Взамен украинская сторона выдаст неограниченное количество разрешений на поисковые работы на территории Украины, — заявил он.

Однако на этот раз польский ИНП неожиданно проявил твердость и выразил свое категорическое несогласие на восстановление таблицы в первозданном виде до тех пор, пока окончательно не будут сняты все сомнения по поводу количества и идентичности похороненных там людей.

— ИНП стоит на позиции, что государство серьезно трактует свои обязательства в отношении граждан, которые стали жертвами войн и репрессий, не может отказаться от стремления к установлению их судеб, поиску и устройству места захоронения. Принятие украинского решения с вытекающими из документов существенными расхождениями в количестве захороненных в могиле на Монастыре было бы таким отказом, — говорится в коммюнике, опубликованном после переговоров.

По сути, польский ИНП подтвердил свою позицию, которая заключается в том, что необходимо провести эксгумацию могилы, чтобы можно было установить количество похороненных и идентифицировать останки.

Следует отметить, что у Варшавы есть все основания не доверять Киеву в этом вопросе. Так, в 2017 году в ходе раскопок на месте демонтированного надгробного памятника УПА в селе Грушевичи не было найдено никаких захоронений бандеровцев. То есть надгробный памятник оказался абсолютно фейковым, несмотря на то, что украинские националисты сделали из него объект поклонения и регулярно устраивали поминальные мероприятия в честь якобы похороненных там «12 партизан».Вполне вероятно, что такой же фейковой может оказаться и могила на горе Монастырь.

В частности, корреспондент польского государственного телеканала TVP пообщался по этому поводу со старейшими местными жителями. Лесник на пенсии Францишек Табака считает, что под памятником вообще нет захоронений:

— Рассказывала мне такая пани, по происхождению украинка, которая уже умерла, что эти люди, как их убили, не были там похоронены, только вывезены на кладбище в Верхрату. А памятник — не знаю, кто его поставил, — заявил он.

В то же время другой старожил, Казимеж Вуйцик, «вообще не припоминает, что здесь когда-то была какая-то большая могила», и полагает, что тут захоронено всего около десяти человек.

Очевидно, что раскопки на горе Монастырь могут выявить несостоятельность украинской версии о данном захоронении, поэтому предложение о проведении эксгумации очень не понравилось Антону Дробовичу, который в интервью агентству «Укринформ» сравнил проведение таких работ с открытием ящика Пандоры.

Кроме того, Дробович напомнил о том, что «на территории Украины польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше», и таким образом фактически пригрозил ответными эксгумациями.

В свою очередь, ультиматум Дробовича о восстановлении памятника в первоначальном виде вызвал возмущение польских националистов, кресовян и всех антибандеровски настроенных поляков.

Так, Общество увековечивания памяти жертв преступлений украинских националистов (SUOZUN) предложило провести эксгумацию и раз и навсегда покончить с «некрофильским культом ОУН(б) в Польше».

SUOZUN напомнило о том, что похороненные члены ОУН-УПА (запрещенные в России организации — прим. RuBaltic.Ru) были гражданами Польского государства, и, таким образом, у Украины нет никаких юридических оснований рассматривать эту могилу как «место памяти Украинского государства».

Следовательно, польской стороне не нужно беспокоиться о том, «дает украинский ИНП или не дает свое согласие на эксгумацию».

«Провести эксгумацию и закрыть тему раз и навсегда», — резюмировало SUOZUN.

По мнению историка и общественного деятеля Анджея Запаловского, польский Институт национальной памяти в ответ на требования Украины должен сделать «три вещи»:

1. Естественно, провести эксгумацию места и установить, действительно ли там есть какие-то могилы.

2. В том случае, если там есть останки, проверить, не состояли ли эти люди как украинские полицейские на службе Третьего рейха, не участвовали ли в Холокосте евреев и геноциде поляков.

3. Если это подтвердится, возвести памятник, на котором при каждом указанном на таблице лице должно быть написано, сколько им убито поляков, евреев и украинцев.

Издание Nasz Dziennik опубликовало интервью с политологом Кшиштофом Кавенцким, в котором тот констатировал, что «трудно избавиться от ощущения, что новый глава украинского ИНП продолжает политику уволенного в сентябре прошлого года Владимира Вятровича — одного из архитекторов украинской исторической политики и из-за своего непримиримого отношения не без причины именуемого в Польше апологетом деятельности ОУН-УПА».

Кавенцкий также обратил внимание на то, что украинская сторона не ценит поддержку со стороны польских властей, которые «в последние годы неоднократно выступали в защиту целостности границ Украины, вставали на защиту Украинского государства против незаконной агрессии со стороны России».

— В ответ со стороны Киева мы имеем дело с односторонним подходом, чтобы не сказать с враждебностью, — отметил он.

По мнению политолога, запрещая эксгумацию, Украина намеренно хочет стереть память о преступлениях украинских националистов:

— Украинцы делают все, чтобы стереть память о преступлениях, которые ОУН-УПА совершила против мирного населения, против поляков, жителей Восточной Малопольши, Волыни, а позже и на Расточье и Люблинщине. Можно сказать, что с каждым последующим годом останки жертв геноцида будет все труднее идентифицировать, — подчеркнул он.

Профессор Вроцлавского университета Богуслав Паж следующим образом прокомментировал ультиматум Дробовича:

— Наглость уровня Гималаев — зверски и полностью безнаказанно убить двести тысяч человек, потом разграбить их дома и землю, жертв назвать в учебниках «оккупантами», похоронить их в коллективных могилах без какого-либо обозначения, в 21 веке запрещать их эксгумацию и требовать памятников для их убийц! — написал он на своей странице в Facebook.

Подобное негативное отношение к украинским «героям» присутствует у значительной части польского общества, в том числе и у граждан Польши, поддерживающих правящую партию «Право и справедливость» (ПиС).

По этой причине польские власти, вынужденные считаться с мнением своего электората, пока что отклонили ультиматум Дробовича и продолжают настаивать на проведении эксгумации останков в могиле на горе Монастырь.

Тем не менее принятие польской стороной требований Украины, скорее всего, является вопросом времени, так как внешняя политика Польши уже давно определяется в Вашингтоне, в интересах которого, собственно, и создается нынешний украинский исторический нарратив.

Сергей Широколобов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201222-ukraina-stavit-ultimatumy-polshe-mogila-banderovtsam-v-obmen-na-eksgumatsiyu-zhertv-rezni/ – цинк

Плюс свежатинка от Долинского.

В Национальном музее истории Украины проходит выставка "Андрий Мельник – воин и соборник" в честь 130-летия нацистского коллаборанта Андрия Мельника.

Мельник – глава организации украинских националистов, которая приняла самое активное участие в ограблении и уничтожении полутора миллионов евреев в составе нацистских зондер- и айнзацкомманд, вспомогательной полиции, органов управления, в концлагерях и гетто.

Прямое участие ОУН (м) обеспечило беспрецедентную эффективность массового убийства мирных людей в невиданных масштабах: Бабий Яр, Дробицкий Яр, Каменец-Подольский, Буковина, Винница, Житомир и сотни других мест массового уничтожения.

Выставка в честь Мельника в национальном музее – это абсолютный позор и дикое надругательство над украинцами, которые боролись против нацизма, над жертвами холокоста, издевательство над нашей памятью!

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк