 

Песков назвал самое яркое воспоминание 2020 года

27.12.2020, 18:48, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал самым ярким воспоминанием 2020 года состояние «доселе неизведанного», которое появилось у него на фоне пандемии.

«Наверное, приход вот этого состояния – доселе неизведанного, доселе неиспробованного», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, что стало для него самым ярким воспоминанием года, передает ТАСС.

Пресс-секретарь напомнил, что год «начинался с грандиозных планов», и для их воплощения было сделано все необходимое. Так, в послании Федеральному собранию в январе президентом были озвучены «абсолютно новые стратегические установки», под реализацию этих целей был «смонтирован кабинет министров». Правительство в новом составе было специально «спроектированным для рывка», заметил Песков.

«И вдруг повестка дня абсолютно меняется. И меняется не у нас, а меняется глобально, во всем мире. Наступает ситуация, которую, наверное, доселе мировая экономика, по крайней мере, в новейшей и в новой истории, еще не испытывала – обрушение всего и вся», – добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что в первую очередь падение затронуло «экономику как базис». «Европейские города пустые, по которым ездят машины с мигалками, люди в скафандрах, марширующие по китайским улицам. Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», – отметил Песков.

По его мнению, можно констатировать, что мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. При этом, как считает представитель Кремля, нужно признать, что в РФ «все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил».

Ранее Песков заявил, что Путин привьется от коронавируса. По его словам, Путин сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и ждал завершения всех формальностей.



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