 

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

27.12.2020, 18:48, Новости дня
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В новогоднюю ночь в Москве ожидается ноль градусов и небольшие осадки в смешанной фазе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это неплохо – при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях Москвы – от минус двух до плюс трех. Чем западнее – там с вероятностью до плюс одного, чем восточнее – там с вероятностью слабых минусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе. Тишковец добавил, что это будет скорее мокрый снег, чем дождь. Он отметил, что в предстоящие семь-десять дней в столицу придет неустойчивая температурная пила. А в ближайшие сутки Москва окажется под влиянием антициклона, поэтому грядущая ночь будет самой холодной в декабре – до минус 12-15 градусов, в Подмосковье – местами до минус 19, без осадков.

Холодная яма продержится до второй половины дня вторника, а ближе к вечеру с приближением теплого фронта начнутся снег и метель, которая прибавит шесть-восемь миллиметров осадков, снежный покров вырастет до 15-20 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады в ночь на 1 января.



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