 

В Камеруне в ДТП попал автобус, погибло по меньшей мере 37 человек

27.12.2020, 18:46, Новости дня
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В ночь на 27 декабря в селе Немале на западе Камеруна 70-местный автобус с пассажирами врезался в грузовик. Об этом со ссылкой на местные власти проинформировало агентство Associated Press.

По словам одного из чиновников, ДТП случилось, когда автобус, который направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан, попытался избежать наезда на людей на дороге.

В результате столкновения погибли по меньшей мере 37 человек, еще 18 получили ранения. Число жертв может увеличиться, подчеркивают местные власти.

По данным чиновников, пассажиры попавшего в ДТП автобуса возвращались с празднования Рождества, ехали к своим родственникам для празднования, а также продавали рождественские товары.

Агентство отмечает, что пострадавшим в ДТП помогали жителя села, где произошла авария.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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