Немецкие специалисты сумели увеличить КПД солнечных батарей

27.12.2020, 18:38, Новости дня

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Судьба возобновляемой энергетики напрямую зависит от эффективности устройств, которые вырабатывают электричество из неисчерпаемых источников. Исследовательская группа Helmholtz-Zentrum Berlin (Германия) умела увеличить КПД солнечных батарей до 29,15%, сообщает журнал Science.

Как стало известно, такого результата удалось достичь за счет использования титаната кальция (перовскита) в сочетании с кремнием.

Данный показатель является рекордным, отмечают эксперты. До сих пор максимальным КПД для этого вида устройств считались 28%. Однако ученые полагают, что 29,15% – это вовсе не предел для используемого материала. Теперь они нацелились на отметку в 30%. Правда, в США уже создана солнечная батарея с КПД более 39%, однако такие панели – дорогие и шестислойные, тогда как немецкие состоят всего из двух слоев светочувствительного материала.