 

В Новосибирске пытаются вырастить морозоустойчивую корову

27.12.2020, 18:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Новосибирска сообщают, что за последнее время они исследовали около ста тысяч мутаций, произошедших в генах коров, которых выращивают на территории Якутии и Алтая. Также в распоряжении специалистов есть целый ряд необходимых приборов и оборудования, позволяющих собирать важные научные данные.

Теперь ученые планируют приступить к выведению новой мутации коровы, для которой не будут страшны большие морозы.

Нынешнее поголовье и так гораздо легче переносит суровый северный климат, скот из Европы, говорят ученые. Однако появившиеся качества необходимо развивать, чтобы животные чувствовали себя в большие холода так же комфортно, как, например, северные олени. Для этого нужны генетические изменения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Туск призвал Лукашенко раскрыть фактические результаты выборов в Белоруссии

14.09 / Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере

08.12 / IKEA откажется от каталога, который издавался почти 70 лет

29.08 / Экс-главе РКК «Энергия» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

25.11 / Названо преимущество российских банков перед западными

23.12 / Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина

03.07 / Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

31.07 / МИД Украины направил России ноту протеста из-за очередного “гумконвоя” на Донбасс

26.07 / Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска