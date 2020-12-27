В Новосибирске пытаются вырастить морозоустойчивую корову

27.12.2020, 18:38, Новости дня

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Ученые из Новосибирска сообщают, что за последнее время они исследовали около ста тысяч мутаций, произошедших в генах коров, которых выращивают на территории Якутии и Алтая. Также в распоряжении специалистов есть целый ряд необходимых приборов и оборудования, позволяющих собирать важные научные данные.

Теперь ученые планируют приступить к выведению новой мутации коровы, для которой не будут страшны большие морозы.

Нынешнее поголовье и так гораздо легче переносит суровый северный климат, скот из Европы, говорят ученые. Однако появившиеся качества необходимо развивать, чтобы животные чувствовали себя в большие холода так же комфортно, как, например, северные олени. Для этого нужны генетические изменения.