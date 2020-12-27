Посол США вызван в МИД России в связи с русофобским высказыванием актрисы Саши Грей

27.12.2020, 18:31, Разное

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Чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Джон Салливан в понедельник явится на Смоленскую площадь. Российский МИД намерен вручить ему ноту протеста в связи с интервью каналу CNN гражданки США Марины Энн Хэнцис (сценический псевдоним – Саша Грей).

В пятницу, 25 декабря, в рождественском выпуске программы CNN «The Lead» Саша Грей сказала ведущему Джейку Тапперу: «Джейк, вот ты говоришь: «Большая машина – маленький член». А ведь стран это тоже касается. Скажем, у русских самая большая страна, а члены – как у детей. У китайцев, индусов – те же проблемы. А вот у африканцев и евреев стран на карте не разглядишь, а члены – что надо!»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление «очередной попыткой США оскорбить и унизить великий русский народ», а директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова заявила в телефонном интервью RT: «Саша Грей не обладает достаточной экспертностью, чтобы делать подобные обобщения. О чём она может судить в свои 32 года? Это бред и абсурд».

Россия требует от CNN опровержения, а от Госдепа США – официальных извинений. В свою очередь, посол Салливан заявил, что актриса не является представителем американского правительства и государство не уполномочивало её делать заявления относительно размеров пениса американских или иностранных граждан.

В случае, если заявление Саши Грей не будет дезавуировано, Россия предпримет все меры реагирования, вплоть до отзыва для консультаций посла в Вашингтоне. Сама актриса недоступна для комментариев, поскольку её взяли под охрану федеральные маршалы. Местонахождение Саши Грей не раскрывается.